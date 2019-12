Putin otevřel železniční trať na Krym, první vlak dorazí do cíle ve středu

Petrohrad/Simferopol Přepravu po železniční trati na mostě mezi Ruskem a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym v pondělí osobně zahájil prezident Vladimir Putin. Při této příležitosti usedl do kabiny strojvedoucího ve spoji se třemi vagony vypraveném z krymského přístavu Kerč do nádraží Taman, uvedla televize Rossija 24.

Putinovu jízdu vysílala v přímém přenosu, podobně jako loni 15. května, kdy Putin za volantem oranžového kamionu otvíral silniční část Krymského mostu, „nejdelšího v Rusku a v Evropě“. Nyní se prezidentovi zdálo železniční spojení hladší než silniční. „Je to sametová cesta,“ poznamenala televize o trati položené na 19 kilometrů dlouhém mostě.



První běžný vlak s cestujícími, který přes most přejede, vyrazil v pondělí po poledni z Petrohradu. Rychlík z Moskvy má následovat o den později.

„Na Krym se prodalo už více než 57 000 jízdenek,“ oznámil při slavnostním vypravení prvního vlaku ředitel ruské dopravní společnosti Alexandr Ganov s tím, že jde o jízdenky prodávané až 60 dnů před odjezdem. Předprodej začal 8. listopadu. „Zpočátku jsme prodávali každou minutu tři jízdenky,“ dodal Ganov.

První vlak, vypravený z petrohradského Moskevského nádraží, má 17 vagonů s 530 cestujícími. Přes most má přejet v noci z úterka na středu. Do Sevastopolu dorazí po 43 hodinách a 25 minutách ráno 25. prosince. Cena jízdenky činí nejméně 3500 rublů (asi 1300 Kč). Cesta ze Simferopolu do Moskvy a zpět má stát nejméně 2966 rublů. V plánu jsou vlaky na Krym z celkem 11 ruských měst, poznamenal list Kommersant. Most stál podle odhadů 228 miliard rublů (asi 84 miliard Kč), dodal deník.

Krym Rusko anektovalo v březnu 2014, po útěku proruského prezidenta Viktora Janukovyče z Kyjeva. Evropská unie, Spojené státy i další země krok neuznávají, napětí kvůli Krymu i ruskému přístupu k dění na východě Ukrajiny trvá dodnes.

Vzhledem k problematickému spojení lodními trajekty, které narušovaly časté bouře v Kerčském průlivu, začalo Rusko v roce 2016 stavět most, vedoucí z Tamanského poloostrova na Kerčský poolostrov. Nákladní vlaky mají začít most využívat od léta příštího roku.