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Putin povýšil Kadyrova na armádního generála. Má tak nejvyšší hodnost v zemi

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  21:06aktualizováno  21:06
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Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na...

Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na návštěvě vojenské univerzity v čečenském městě Gudermes, v níž útok dronu způsobil požár. (20. srpna 2024) | foto: ČTK

Čečenský vládce Ramzan Kadyrov a ruský prezident Vladimir Putin na archivním...
Ruský prezident Vladimir Putin se setkal s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem....
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Ruský prezident Vladimir Putin povýšil čečenského vůdce Ramzana Kadyrova na armádního generála a udělil mu kaštanově hnědý baret, uvedla ruská média. Kadyrov, otevřený zastánce totální ruské invaze na Ukrajinu, nyní zastává nejvyšší vojenskou hodnost v zemi.

Odznak armádního generála a kaštanově hnědý baret předal Kadyrovovi vrchní velitel ruské Národní gardy Viktor Zolotov během slavnostního ceremoniálu v Grozném.

Před tímto povýšením měl Kadyrov hodnost generálplukovníka, titul, který obdržel od Putina v říjnu 2022. Ruská média neuvedla důvod tohoto posledního povýšení, pouze upozornila, že kremelský dekret jej popisuje jako „další vojenskou hodnost pro vyššího důstojníka“.

Kadyrov zahájil svůj kariérní vzestup v roce 2009 jako generálmajor policie v rámci ruského ministerstva vnitra. Po přestupu do ruské Národní gardy si udržel generálskou hodnost a později pokračoval ve vojenském vzestupu.

Nedávné zprávy naznačují, že Kadyrov téměř ztratil svou mobilitu a jeho vliv v Kremlu upadl.

Kreml údajně již vybral Kadyrovova nástupce, uvádějí nejmenované zdroje.

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Putin povýšil Kadyrova na armádního generála. Má tak nejvyšší hodnost v zemi

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