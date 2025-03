Putin souhlasí s ukončením bojových akcí. Příměří prospěje víc Ukrajině, soudí však

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„S návrhy na zastavení nepřátelství souhlasíme. Vycházíme ale z toho, že toto zastavení by mělo být takové, aby vedlo k dlouhodobému míru a odstranilo prvotní příčiny této krize,“ řekl šéf Kremlu novinářům na tiskové konferenci po jednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

Putin poznamenal také, že je nutné vypracovat mechanismus kontroly možného porušování příměří.

Šéf Kremlu, kterého v posledních hodinách povzbudil rychlý ústup ukrajinských sil v Kurské oblasti na západě Ruska, zdůraznil, že další vývoj v diplomacii se bude odvíjet od situace na bojišti. Poznamenal, že ukrajinské jednotky jsou obklíčeny ve svém posledním opěrném bodě. Podle něj si budou muset vybrat, zda se vzdát, nebo zemřít.

„Jsme pro, ale jsou tu nuance. Jaké jsou? Za prvé: co uděláme s touto oblastí v Kalininu v Kurské oblasti? Pokud na 30 dní zastavíme vojenské akce, co to znamená? Že každý, kdo tam je, odejde bez boje, máme je odtamtud pustit poté, co spáchali spoustu zločinů proti civilistům? Nebo jim dá ukrajinské vedení rozkaz ke složení zbraní?“ ptal se ruský prezident.

Putin ve středu v zelené maskovací uniformě navštívil velitelské stanoviště v Kurské oblasti, což předznamenávalo, že ruská armáda dosáhla v této části fronty úspěchu.

Trumpův emisar na osobním setkání s Putinem

Do Moskvy dnes dorazil emisar amerického prezidenta Donalda Trumpa. Steve Witkoff by měl s Putin jednat v Kremlu o návrhu příměří v příštích chvílích.

„Samotná myšlenka je správná a my ji rozhodně podporujeme. Jsou tu však otázky, které musíme prodiskutovat. A myslím, že musíme hovořit i s našimi americkými kolegy. Možná bych měl zavolat prezidentu Trumpovi a diskutovat s ním. Ale podporujeme myšlenku ukončit tento konflikt mírovými prostředky,“ řekl také Putin.

V úterý proběhla jednání delegací Ukrajiny a Spojených států, po kterých americká administrativa vyzvala k okamžitému nastolení příměří. Kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po jednáních zveřejnila společné prohlášení Kyjeva a Washingtonu, ve kterém se uvádí, že Ukrajina je připravena na americký návrh na 30denní příměří, které může být po dohodě stran prodlouženo.

V dokumentu se také uvádí, že Spojené státy okamžitě ruší pauzu ve sdílení zpravodajských informací a obnovují vojenské dodávky Ukrajině. Trump pak řekl, že Kyjev je připraven na úplné příměří, přičemž nyní Washington čeká na reakci Moskvy.