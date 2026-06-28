Putin přiznal nedostatek paliva v Rusku, Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty

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  20:10aktualizováno  20:10
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Vladimir Putin (28. června 2026)

Vladimir Putin (28. června 2026) | foto: AP

Vladimir Putin (28. června 2026)
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Ruský prezident Vladimir Putin v neděli přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Ukrajině, kterou Rusko napadlo v únoru 2022, se v poslední době daří útočit na ruské rafinerie a další ropnou infrastrukturu.

Šéf Kremlu na schůzce vysokých úředníků k situaci kolem distribuce paliva vyzval k přijetí opatření, jež zajistí dostatečné zásoby pro zemědělský sektor. Podle Putina se pracovní skupina snaží zajistit dostatečné množství paliva v celé zemi.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Terčem ruských útoků jsou často civilní cíle, i když to Moskva popírá.

Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Kyjev útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.

Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

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