Putin přiznal nedostatek paliva v Rusku, Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty

Šéf Kremlu na schůzce vysokých úředníků k situaci kolem distribuce paliva vyzval k přijetí opatření, jež zajistí dostatečné zásoby pro zemědělský sektor. Podle Putina se pracovní skupina snaží zajistit dostatečné množství paliva v celé zemi.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Terčem ruských útoků jsou často civilní cíle, i když to Moskva popírá.
Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Kyjev útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů.
Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.