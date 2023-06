Vstupte do armády, anebo odejděte do Běloruska, navrhl Putin wagnerovcům

Putin ve svém projevu mimojiné uvedl, že během víkendové vzpoury vydal rozkaz, aby se zabránilo krveprolití. „Od samého začátku, na můj přímý pokyn, byly podniknuty kroky, abychom se vyhnuli velkému krveprolití,“ řekl prezident podle ruské agentury TASS. Dodal, že vzpoura „byla odsouzena k neúspěchu“ a že z této revolty vzešla země „sjednocená“.

Jak prezident rovněž prohlásil, většina wagnerovců a jejich velitelů jsou vlastenci. Zmínil také, že dodrží svůj slib a umožní bojovníkům Wagnerovy skupiny přesídlit do Běloruska, pokud budou chtít. Mohou podle něj ovšem vstoupit také do pravidelné armády. Své prohlášení k situaci avizoval rovněž běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

„Organizátoři vzpoury to pochopili,“ řekl Putin bez toho, že by zmínil Prigožina. „Jakékoli vydíráni či způsob, jak vnést do Ruska zmatek, je odsouzeno k neúspěchu,“ dodal.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov následně informoval, že se Putin sešel s vedením ruských bezpečnostních složek, včetně ministra obrany Sergeje Šojgua. Mezi účastníky schůzky byl i generální prokurátor Igor Krasnov, šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov či velitel ruské národní gardy Viktor Zolotov.

„Shromáždil jsem vás, abych vám poděkoval za práci, kterou jste odvedli v posledních dnech, a abychom prodiskutovali situaci,“ řekl Putin v úvodu schůzky, které se naopak nezúčastnil náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Víkendová rebelie šéfa žoldnéřské Wagnerovy vojenské skupiny Jevgenije Prigožina uvrhla Rusko do zmatku. Prokremelské kanály a propagandisté jej odsoudili, ale též zkritizovali i ruské vedení za nedostatečnou rozhodnost a prozíravost. Prigožin si mezi částí ruské populace získal i podporu, jiná ho ignoruje či se jej obává.

Šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu večer souhlasil s návrhy běloruského lídra Alexandra Lukašenka na zastavení postupu skupiny na ruském území směrem na Moskvu a na následné uklidnění situace. Rozhovory s Prigožinem podle agentury RIA-Novosti Lukašenko vedl na základě své předchozí domluvy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Vzpouru Putin nejdříve označil za zradu hrdinů z Donbasu. „Čelíme zradě. Zradě své země, svého lidu a věci, za kterou bojovali a umírali i wagnerovci. Hrdinové, kteří osvobodili Soledar a Artemovsk, města a vesnice Donbasu, bojovali a položili své životy za Novorosii, za jednotu ruského světa. Jejich jméno a slávu teď zradili ti, kteří se snaží organizovat vzpouru a tlačí zemi k anarchii a bratrovraždě,“ řekl vůdce Kremlu ve svém sobotním projevu.

„Obracím se na občany Ruska, na příslušníky ozbrojených sil, orgánů činných v trestním řízení a speciálních služeb, na vojáky a velitele, kteří nyní bojují na svých bojových pozicích, odrážejí útoky nepřítele a dělají to hrdinsky. Obracím se také na ty, kteří se nechali zlákat do tohoto zločinného dobrodružství a lstí či výhrůžkami byli dotlačeni na cestu nejtěžšího zločinu - ozbrojené vzpoury,“ uvedl ruský prezident v projevu. „Je to kudla do zad, odpověď bude tvrdá,“ doplnil.