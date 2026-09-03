Putin promluvil o míru. S Ukrajinou jsme v kontaktu, řekl

„Teď je těžké říci, nakolik (tyto kontakty) povedou k mírové dohodě, vzhledem k prohlášením, jaká jsme v poslední době slyšeli od nejvyšších představitelů Ukrajiny. Ale kontakty skutečně jsou, pokračují a to hlavně prostřednictvím zvláštních služeb,“ řekl Putin.
Řada zemí, včetně Spojených států a Číny, je připravena mírové urovnání podpořit, poznamenal ruský prezident. Jeho výroky přicházejí krátce po setkání s indickým premiérem Naréndrou Módím v Biškeku, který opakovaně vyzývá k ukončení války na Ukrajině.
„Problém však nakonec musí vyřešit země zapojené do konfliktu, a to je Rusko a Ukrajina. To je správný přístup. Přesto jsme vděční všem, kteří se snaží přispět k urovnání. Existuje nějaká šance? Podle mého názoru ano, existuje,“ řekl na ekonomickém fóru ve Vladivostoku na ruském Dálném východě.
Putin současně poukázal na případy zabavení obchodních plavidel, na útoky proti lodím a také na ukrajinské varování, které označil za hrozbu útoků proti civilním letadlům.
„To je samozřejmě projev státního terorismu, a to bezpochyby ztěžuje možnost dvoustranných mírových jednání,“ prohlásil ruský vůdce. To, že západní spojenci podle něj mlčky opomíjejí počínání Kyjeva, z nich dělá „spolupachatele mezinárodního terorismu“.
Ukrajina oficiálně oznámila Mezinárodní agentuře pro civilní letectví (ICAO), že ruský vzdušný prostor není bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě, uvedl ve středu ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Vyzýváme všechny, aby se mu (ruskému vzdušnému prostoru) vyhýbali,“ uvedl Sybiha.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Rusko podle něj záměrně ignoruje hrozby pro leteckou dopravu, které jsou důsledkem jeho agrese proti Ukrajině. „Chceme zabránit nezamýšleným incidentům,“ napsal také Sybiha. „Válka se vrací domů do Ruska. Ukrajina využívá své právo na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie.
V prosinci 2024 letoun ázerbájdžánského dopravce omylem sestřelila ruská protivzdušná obrana. O život přišlo 38 lidí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý upozornil aerolinky a pojišťovny na to, že ruský vzdušný prostor je kvůli ukrajinským dronům nebezpečný, takže ruské nebe je fakticky uzavřené.
Ruský ministr obrany Andrej Nikitin v reakci uvedl, že Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní lety. Některá ruská média ale informovala o tom, že největší soukromá letecká společnost v Turecku, Pegasus, po Zelenského varování obrátila několik letadel směřujících do Moskvy a následně zrušila několik desítek leteckých spojů do Moskvy, Petrohradu i dalších ruských měst. Lety z Ruska také odvolala.