Putin sledoval na Urale vojenské cvičení Střed 2026. Účastnilo se ho 47 tisíc vojáků

Na cvičišti Čebarkulskij, které spadá pod Centrální vojenský okruh, se uskutečnila hlavní fáze strategického velitelsko-štábního cvičení Střed 2026. Podle ruské státní tiskové agentury TASS tam byly Putinovi mimo jiné předvedeny proudové drony Geraň-4 a Geraň-5, které Rusko v poslední době stále častěji používá při úderech na Ukrajinu.
Tyto nejnovější varianty mohou podle ukrajinských vládních dokumentů létat dostatečně rychle, aby se vyhnuly systémům protivzdušné obrany, a zároveň nést zátěž o hmotnosti 90 kilogramů.
Do manévrů se zapojili zástupci 41 zemí, což představovalo rekordní počet, píše TASS. Šest zahraničních států - Bělorusko, Čína, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán a Tádžikistán - vyslalo vlastní vojenské kontingenty. Ministerstva obrany Kazachstánu a Konžské republiky se zapojila prostřednictvím operačních skupin a 33 zemí vyslalo pozorovatele, tvrdí bez dalších podrobností agentura.
Cvičení se účastní také více než 2000 ruských vojáků „se zkušenostmi ze speciální vojenské operace“, řekl Putinovi náměstek ministra obrany Junus-Bek Jevkurov. Poznamenal, že po skončení cvičení se 800 příslušníků armády s bojovými zkušenostmi a přibližně 300 kusů techniky vrátí ke svým útvarům v zóně „speciální vojenské operace“.
V rámci manévrů nacvičovaly mimo jiné posádky víceúčelových stíhacích letounů Su-30SM doprovod strategického nosiče raket Tu-160 až nad Kaspickým mořem, vyplývá z prohlášení ruského ministerstva obrany.