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Putin sledoval na Urale vojenské cvičení Střed 2026. Účastnilo se ho 47 tisíc vojáků

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  19:48aktualizováno  19:48
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Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v...

Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v...
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v...
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v...
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v...
10 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin osobně sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. Manévrů se zúčastnilo více než 47 000 vojáků, oznámil prezident, včetně více než 2000 ruských vojáků se zkušenostmi ze speciální vojenské operace, jak Rusko nazývá svou válku proti Ukrajině. Zúčastnily se jej i kontingenty z dalších šesti zemí.

Na cvičišti Čebarkulskij, které spadá pod Centrální vojenský okruh, se uskutečnila hlavní fáze strategického velitelsko-štábního cvičení Střed 2026. Podle ruské státní tiskové agentury TASS tam byly Putinovi mimo jiné předvedeny proudové drony Geraň-4 a Geraň-5, které Rusko v poslední době stále častěji používá při úderech na Ukrajinu.

Tyto nejnovější varianty mohou podle ukrajinských vládních dokumentů létat dostatečně rychle, aby se vyhnuly systémům protivzdušné obrany, a zároveň nést zátěž o hmotnosti 90 kilogramů.

Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval vojenské cvičení Střed 2026 v Čeljabinské oblasti na Urale. (2. října 2026)
10 fotografií

Do manévrů se zapojili zástupci 41 zemí, což představovalo rekordní počet, píše TASS. Šest zahraničních států - Bělorusko, Čína, Kyrgyzstán, Mongolsko, Pákistán a Tádžikistán - vyslalo vlastní vojenské kontingenty. Ministerstva obrany Kazachstánu a Konžské republiky se zapojila prostřednictvím operačních skupin a 33 zemí vyslalo pozorovatele, tvrdí bez dalších podrobností agentura.

Cvičení se účastní také více než 2000 ruských vojáků „se zkušenostmi ze speciální vojenské operace“, řekl Putinovi náměstek ministra obrany Junus-Bek Jevkurov. Poznamenal, že po skončení cvičení se 800 příslušníků armády s bojovými zkušenostmi a přibližně 300 kusů techniky vrátí ke svým útvarům v zóně „speciální vojenské operace“.

V rámci manévrů nacvičovaly mimo jiné posádky víceúčelových stíhacích letounů Su-30SM doprovod strategického nosiče raket Tu-160 až nad Kaspickým mořem, vyplývá z prohlášení ruského ministerstva obrany.

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