Zběhl bodyguard z Kremlu. Putin se bojí o život a nepoužívá mobil, prozradil

„Posledních pár let žije v informační izolaci. Patologicky se bojí o život,“ řekl o Putinovi Karakulov nevládní organizaci The Dossier Cente, kterou založil bývalý nejbohatší ruský oligarcha a kritik Kremlu Michail Chodorkovskij. „Všemožnými bariérami se odřízl od světa: karanténou, informačním vzduchoprázdnem. Realitu vnímá pokřiveně,“ uvedl.

5. září 2022

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

To se podle agentury AP, která od DC získala hodiny videozáznamů a přepisy rozhovorů s Karakulovem, shoduje s líčením jiných lidí blízkých Putinovi. Ti ho vykreslují jako kdysi charismatického, ale stále více izolovaného vůdce, který nepoužívá mobilní telefon ani internet a trvá na neustálém přístupu k ruské státní televizi.

„Za celou dobu, co sloužím, jsem ho nikdy neviděl s telefonem. Všechny informace má jen od blízkého okruhu lidí,“ řekl Karakulov.

Putinovu paranoiu zřejmě ještě prohloubilo rozhodnutí loni v únoru vtrhnout na Ukrajinu. Ruský prezident se nyní podle Karakulova raději vyhýbá letadlům a cestuje speciálním obrněným vlakem, který navenek vypadá jako každé jiné ruské železniční vozidlo.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Putinovo dobré zdraví

Karakulov nicméně odmítl ostře sledované zvěsti, že sedmdesátiletý Putin trpí blíže neurčenou nemocí. O tom od loňského vpádu ruské armády na Ukrajinu spekulují média. Putin se naopak podle Karakulova na svůj věk těší dobrému zdraví. Obavy o zdravotní stav má ale Putin v souvislosti s nákazou covidem-19. Všichni zaměstnanci se musí před setkáním na dva týdny izolovat, uvedl Karakulov.

Karakulov pracoval pro terénní jednotku FSO zajišťující šifrovanou prezidentskou komunikaci, která Putinovi zajišťovala bezpečné spojení na cestách. Ačkoliv nebyl jeho důvěrníkem, ruského prezidenta v posledních 13 letech doprovázel na více než 180 cestách, a měl tak možnost ho pozorovat z neobvyklé blízkosti. AP jeho totožnost ověřila u tří anonymních zdrojů v USA a Evropě a nezávisle potvrdila i jeho osobní údaje a fakt, že je v registru ruského ministerstva vnitra vedený jako hledaná osoba.

Organizaci DC Karakulov řekl, že se mu i s rodinou podařilo utéct do Turecka poté, co loni v říjnu Putina doprovázel na summit v Kazachstánu. V Rusku by byl souzen jako zběh.

„Toho muže (Putina) považuji za válečného zločince, řekl DC Karakulov, který rozhovor poskytl koncem loňského roku. Organizace ho zveřejnila ve chvíli, kdy se ujistila, že už v Turecku nepobývá a i s rodinou se ukrývá na bezpečném místě.

Pracovník FSO také potvrdil některé dřívější spekulace a tvrzení o Putinově osobním životě a majetku. Kolega Karakulovi potvrdil, že Putin má u Černého moře opulentní palác, o kterém hovořilo sledované vyšetřování týmu vězněného kritika Kremlu Alexeje Navalného. Potvrdil také, že Putin má v několika rezidencích identické kanceláře. The Dossier Center řekl, že byl svědkem toho, jak Putin hovořil z kanceláře v Soči, zatímco podle ruské televize měl mít jednání v rezidenci u Moskvy.