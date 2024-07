Objetí i komplimenty. Módí s Putinem probrali obchod i Indy na frontě

Neoficiální jednání začala už v pondělí večer, kdy Putin pozval Módího do své rezidence Novo-Ogarjovo u Moskvy na společnou večeři. Podle ruských médií neformální setkání trvalo tři hodiny a oba si vyměnili řadu komplimentů a došlo i na objetí. Putin třeba Módího nazval „drahým přítelem“. Ten zase očekával „upevnění přátelských vazeb mezi Indií a Ruskem“.

Na tom státníci oficiálně pracovali během úterý, navštívili například výstavu o historii jaderné energetiky. Ruská státní jaderná energetická společnost Rosatom přitom oznámila, že se bude dále jednat o případné výstavbě nových jaderných bloků v Indii. Zástupci Kremlu rovněž informovali, že lídři států debatovali „o rozvoji rusko-indických vztahů i o mezinárodní politice“.

Lavírující Indie

Pod vedením Módího, který nedávno začal své již třetí funkční období, se Indie vyhýbá odsouzení ruské agrese na Ukrajině, ale zároveň zdůrazňuje potřebu mírového řešení. K ožehavé otázce se Módí musel vyjádřit i nyní, jelikož do země přiletěl nedlouho po pondělním úderu na kyjevskou dětskou nemocnici Ochmatdyt, kde minimálně dva lidé zemřeli. Moskva odpovědnost za útok odmítá a viní ukrajinskou protivzdušnou obranu. Fakta a důkazy však dle expertů ukazují na Rusko.

“Smrt nevinných dětí, ať už ve válce, nebo při teroristickém útoku, je vždy velmi bolestivá,“ prohlásil včera Módí. S tím, že řešení války na Ukrajině „nelze hledat na bitevním poli“.

S ohledem na ruskou agresi na Ukrajině setkání v Moskvě pečlivě sledovali i Američané, kteří mají k Indům také blízko. Nejlidnatější země na světě má mimo jiné zásadní význam pro úspěch indicko-pacifické strategie, která má bránit další expanzi Číny. Loni v červnu i proto Módího v Bílém domě hostil americký prezident Joe Biden.

Rusko a Indie mají pevnou vazbu už od dob studené války. Hodnota obchodu mezi oběma státy dosáhla mezi lety 2023 a 2024 téměř 65 miliard dolarů, především díky spolupráci v oblasti energetiky; na 60 miliard dolarů z toho přitom tvoří dovoz do Indie. Ta od Ruska získává nejen lacině ropu a další suroviny, ale je na něm závislá i v dodávkách vojenské techniky. Analytici tvrdí, že 60 procent indického vojenského vybavení a systémů je stále ruského, potažmo sovětského původu.

„Objevují se zprávy o zpoždění dodávek některých náhradních dílů i celých systémů protivzdušné obrany S-400. Určitě o tom diskutovali,“ řekl pro britskou stanici BBC Anil Trigunayat, bývalý indický velvyslanec v Moskvě.

Sama Indie do Ruska vyváží zejména léky a farmaceutické produkty. Velký rozdíl mezi exportem a importem obou zemí měl mít na základě informací americké stanice CNN ve včerejších rozhovorech významnou roli. Oba státníci se prý snažili tuto obchodní nerovnováhu vyřešit. Tématem měl být třeba i záměr vybudovat námořní koridor mezi hlavním indickým přístavem Čennaí a ruským Vladivostokem.

Propustka pro napálené Indy

Podle listu The Times of India Putin s Módím intenzivně řešili také osud indických občanů nechtíc bojujících v ruských službách. Putin prý slíbil, že zajistí jejich návrat do vlasti.

Už v březnu se totiž objevily zprávy, že desítky Indů skončily na frontě poté, co naletěly náborářům slibujícím buď úplně jinou práci, nebo výpomoc ruské armádě – ovšem nikoliv na frontě. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung se indičtí politici a média osudem svých krajanů začali výrazněji zabývat poté, co byla koncem února potvrzena smrt prvního Inda na ukrajinské frontě.

Po návštěvě Ruska odcestoval Módí do Rakouska. Stalo se tak po 41 letech a od poslední návštěvy premiérky Indíry Gándhíové.