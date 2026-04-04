Podpora Putina v Rusku klesla nejvíce za sedm let. Lidem vadí vypínání internetu

  13:29
Podpora prezidenta Vladimira Putina v Rusku klesla nejvíce za posledních sedm let. Vyplývá to z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března, uvedl deník Kommersant. Server The Moscow Times za poklesem důvěry ze 76 na 71 procent vidí blokování komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v zemi.
Pokles zaznamenali sociologové také v případě vlády premiéra Michaila Mišustina (o dva procentní body) i vládní strany Jednotné Rusko (o tři procentní body). Naopak o něco narostl takzvaný protestní potenciál ve společnosti – nyní si 17 procent respondentů myslí, že by se případných protestů zúčastnilo „mnoho“ lidí. V době předchozího měření to bylo 15 procent.

Podobné trendy zaznamenal také institut VCIOM. Podle jeho údajů klesla v březnu míra schvalování Putinovy činnosti o necelé dva procentní body na 70,1 procenta, přičemž celkově od začátku roku se důvěra v prezidenta propadla o 4,3 procentní body.

Pokles Putinovy důvěryhodnosti se odehrává na pozadí rozsáhlých omezení internetu a blokování Telegramu. Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor začal omezovat fungování této komunikační platformy v létě 2025 a na jaře 2026 dosáhla úroveň blokování 80 procent. Šéf společnosti Rostelekom Michail Osejevskij uvedl, že propad provozu Telegramu v síti T2 je desetinásobný.

Souběžně s tím je v Rusku od května 2025 vypínán internet. Podle projektu Na svjazi úřady vypínají internet pravidelně v 62 regionech a seznamy povolených stránek byly zavedeny již v 72 subjektech federace. V roce 2025 se Rusko stalo světovým lídrem v rozsahu odpojování od internetu, které zasáhlo 146 milionů lidí, uvedla společnost Top10VPN. Odborníci ze společnosti pro svobodný internet RKS Global odhadují, že Rusko plně přejde na izolovaný internet do roku 2028.

Ministerstvo pro digitální rozvoj se současně snaží omezovat využívání prostředků k obcházení blokování. Mezi tato opatření patří zákaz mobilním operátorům umožnit dobíjení zůstatku na Apple ID z telefonního účtu. Tento krok má ztížit placení za VPN služby. Operátorům bylo navíc doporučeno u neomezených tarifů zavést měsíční limit 15 gigabajtů v případě, že uživatel bude používat VPN.

Podle zdrojů časopisu Forbes vychází iniciativa na omezování služeb pro obcházení cenzury osobně od prezidenta Putina, který k tomu vydal příslušné „uzavřené nařízení“.

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Obrazem

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

