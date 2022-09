Putinovy postsovětské vrásky. Rusko ztratilo iniciativu na Ukrajině a ztrácí ji i jinde

Názor

Asi každý, kdo zaznamenal události posledních měsíců v postsovětském prostoru, musel nabýt dojmu, že se v něm děje něco, co by se v předchozích letech nestalo. Boje mezi Tádžikistánem a Kyrgyzstánem či mezi Arménií a Ázerbájdžánem, stále nezávislejší pozice kazašského prezidenta Tokajeva či odpor Alexandra Lukašenka vůči snahám o zapojení Běloruska do války proti Ukrajině jsou nejviditelnější projevy.