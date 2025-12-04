Donbas získáme vojensky či jinak, pohrozil Putin. Části mírového plánu odmítá

  8:44aktualizováno  8:49
V americkém plánu pro Ukrajinu jsou body, s nimiž Rusko nesouhlasí, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin a dodal, že tyto záležitosti probral během úterního setkání s americkými vyjednavači. Území, která kontroluje Ukrajina, Rusko buď obsadí vojenskou silou, nebo z něj ukrajinští vojáci odejdou, dodal šéf Kremlu s tím, že Rusko převezme Donbas vojenskými nebo jinými prostředky.
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...

Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním zasedání investičního fóra VTB v Moskvě. (2. prosince 2025) | foto: Sergei IlnitskyČTK

Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)
Ruský diktátor Vladimir Putin a jeho poradce Jurij Ušakov (2. prosince 2025)
Vladimir Putin (1. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin (27. listopadu 2025)
Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff a poradce Jared Kushner jednali v úterý v Moskvě s Putinem téměř pět hodin.

Ve čtvrtek se mají na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem za Ukrajinu Rustemem Umerovem k dalším rozhovorům o případné mírové dohodě s Ruskem.

Kreml po Putinově schůzce s americkými představiteli uvedl, že toto setkání nedospělo ke kompromisu ohledně ukončení války na Ukrajině.

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským protějškem bylo docela dobré, ale není podle něj jasné, co se bude dít dál, protože „k tanci jsou potřeba dva“.

