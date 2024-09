Jaderné zbraně použijeme při „kritické“ hrozbě, mění Putin ruskou doktrínu

„V aktualizované verzi dokumentu se navrhuje, aby agrese proti Rusku ze strany jakéhokoli nejaderného státu, ale s účastí nebo podporou jaderného státu, byla považována za jejich společný útok na Ruskou federaci,“ uvedl Putin na začátek zasedání rady.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dlouho naléhá na spojence, aby ukrajinské armádě umožnili používat západní střely, včetně amerických ATACMS, při svých úderech hluboko v ruském týlu a Ukrajinci tak mohli omezit možnosti Moskvy útočit na jejich území. Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už třetím rokem.

Šéf Kremlu ve středu dále uvedl, že Moskva si vyhrazuje právo použít jaderné zbraně, pokud by se Rusko nebo jeho spojenec Bělorusko stalo terčem „agrese“ jiné země. A to i v případě, kdy by se tak stalo s využitím konvenčních zbraní, ale „vytvořilo by to kritickou hrozbu“ pro suverenitu Ruské federace.

„Podmínky pro přechod Ruska k použití jaderných zbraní jsou jasně stanoveny. Tuto možnost zvážíme už tehdy, pokud obdržíme spolehlivé informace o masivním startu prostředků vzdušného útoku a jejich překročení naší státní hranice,“ pronesl šéf Kremlu a dodal, že má na mysli letouny, řízené střely nebo například drony.

Agentura AP v souvislosti s Putinovým oznámením napsala, že prohlášení o změně ruské jaderné doktríny následuje po dřívějším varování Moskvy, že pokud západní spojenci Ukrajiny povolí Kyjevu používat jimi dodané zbraně dlouhého doletu k úderu na ruské území, bude to znamenat válku mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí.

Zelenskyj je v současné době na návštěvě ve Spojených státech, kde se snaží dál budovat podporu pro svou zemi. Usiluje o souhlas USA s možností využívat západní zbraně k útokům na cíle v ruském týlu. Zároveň dál prosazuje svůj „mírový vzorec“, který počítá s obnovením územní celistvosti Ukrajiny a o jehož částech se na jaře jednalo na summitu ve Švýcarsku.