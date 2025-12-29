Putin jako Santa naděloval. Radovali se Orbán, Si i Trump, Zelenskyj plakal

Pro Donalda Trumpa rámeček s fotkou, Kim Čong-unovi meč a Nárendrovi Módímu stíhačku. Ruský prezident Vladimir Putin ve videu vytvořeném umělou inteligencí rozdává dárky některým hlavám států a vlád, které muže zařazovat mezi své přátele. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému ale „Santa“ Putin nadělil pouta a pobyt ve vězení.

Ruská ambasáda v Keni zveřejnila video vytvořené umělou inteligencí, ve kterém Putin rozdává dárky severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, indickému premiérovi Nárendrovi Módímu, maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi, čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi, turecké hlavě státu Recepu Erdoganovi, a dokonce i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Z Putina udělali ve Sputniku Santa Clause.
Ruský prezident Vladimir Putin jako Santa Claus obdarovává. (prosinec 2025)
Ruský prezident kráčí v červené vánoční čepičce a s pytlem plným dárků k ozdobenému stromečku a usměvavé hlavy států si postupně otevírají dárky od „Santy“.

Si Ťin-pching dostává ozdoby ve tvaru čínského jüanu a ruského rublu, přičemž padá ze stromku a o zem se tříští symbol dolaru. Módí se raduje ze stíhačky Suchoj Su-57 a venezuelský prezident Nicolás Maduro zkouší DJ pult. Jediný přítel v Evropě Orbán dostává poukázku na ruský plyn. Trump se pak může radovat ze společné momentky, jak se s Putinem sešel na Aljašce.

Pohodovou vánoční atmosféru videu dodává melodie písničky „We Wish You a Merry Christmas“ ( Přejeme vám veselé Vánoce).

