Putin zamířil do centra ruských jaderných zbraní

  18:18
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek dorazil do města Sarov v Nižněnovgorodské oblasti, kde se nachází Ruské federální jaderné centrum. To je jeden z hlavních podniků jaderného zbrojního komplexu země. V době přetrvávajícího konfliktu s Ukrajinou a neshod se Západem na možnostech jeho ukončení lze jeho cestu považovat i za symbolické varování, že Rusko ještě nesáhlo ke všem možnostem, jak uzavřít válku co nejvíc ve svůj prospěch.
Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy závodu společnosti Omega-Sea v přístavním městě Magadan. (15. srpna 2025) | foto: Alexey NikolskyReuters

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek upozornil, že se nyní neplánuje žádná schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přestože šéf Bílého domu Donald Trump avizoval, že by k ní mělo dojít do konce srpna.

Trump dnes prohlásil, že se ještě uvidí, zda vedoucí představitelé obou zemí zabředlých do vleklého konfliktu budou chtít spolupracovat na jeho ukončení. Dal také najevo, že se mu tohoto setkání zúčastnit nechce.

Atomové centrum v ruském Sarově

Vládce Kremlu se podle agentury TASS mimo jiné setkal se zaměstnanci podniků jaderného průmyslu. Čekala ho prohlídka výstavy „Vědecká a vzdělávací infrastruktura ve městech zvláštního určení“. Putin také plánoval položit květiny k památníku sovětského a ruského vědce Julije Charitona, což byl jeden z autorů sovětského projektu vývoje jaderných zbraní.

TASS připomíná, že Ruské federální jaderné centrum – Všeruský výzkumný ústav experimentální fyziky (RFNC-VNIIEF) je vedoucím podnikem státní korporace Rosatom, největšího vědeckotechnického podniku v Rusku v „celosvětovém měřítku“.

Ústav byl založen v roce 1946 za účelem realizace sovětského atomového projektu. Vědci tam vyvinuli první domácí atomové a vodíkové bomby.

Hlavním úkolem jaderného centra je v současnosti „zajišťovat a udržovat spolehlivost a bezpečnost jaderných zbraní země“.

Sarovské jaderné centrum nemá ve vojenském vývoji obdoby, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na setkání s mladými vědci centra v září 2023, kdy byl v Sarově naposledy na návštěvě.

