Schröder jako zprostředkovatel míru? V Berlíně mají o návrhu Putina pochybnosti

Putin na sobotním tiskové konferenci po tradiční vojenské přehlídce k výročí porážky nacistického Německa ve druhé světové válce uvedl, že by si jako prostředníka vybral ze všech evropských politiků právě Schrödera. Mírové řešení konfliktu je podle něj věcí Ukrajiny a Ruska. „Ale pokud chce někdo pomoci, jsme za to vděční,“ dodal s tím, že válka se podle jeho úsudku blíží ke konci.
Dvaaosmdesátiletý bývalý sociálnědemokratický kancléř Schröder je považován za Putinova blízkého přítele. V Německu je vnímán značně kontroverzně, po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť. Ruskou válku proti Ukrajině sice v posledním rozhovoru na toto téma v lednu označil za porušení mezinárodního práva, zároveň se ale vyslovil proti „démonizaci“ Ruska a pro obnovení dodávek energetických surovin z Ruska.
Ve vládě křesťanskodemokratického kancléře Friedricha Merze však Putinovy výroky budí výraznou skepsi, píše agentura DPA. Z vládních kruhů v Berlíně podle ní zaznělo, že Putinovy výroky vzala vláda na vědomí a že zapadají do série zdánlivých nabídek a jsou součástí známé hybridní strategie Ruska. „Německo ani Evropa se tím ale nenechají rozdělit,“ uvedl vládní zdroj.
Rusko podle něj své podmínky nezměnilo, proto není nabídka jednání důvěryhodná. „Prvním testem důvěryhodnosti by bylo, kdyby Rusko prodloužilo příměří,“ dodal zdroj. Obě strany se za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodly na třídenním příměří do pondělí 11. května.
„Evropa musí sedět u stolu. K tomu však musí být splněny podmínky,“ citovala DPA z vyjádření zdroje, podle nějž Putin ale účast Evropanů dosud odmítal.
Jednání mezi Kyjevem a Moskvou se dosud konala za zprostředkování Spojených států. V posledních měsících ale uvázla na mrtvém bodě a nedosáhla ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který zahájil Putin v únoru 2022 svým rozkazem plošné invaze do sousední země.
Zahraničněpolitičtí představitelé sociální demokracie (SPD) naopak požadují, aby návrh Kremlu nebyl okamžitě odmítnut. „Každou nabídku je třeba vážně prověřit z hlediska její důvěryhodnosti,“ řekl zahraničněpolitický mluvčí poslaneckého klubu SPD Adis Ahmetovic časopisu Spiegel.
Podobně se magazínu vyjádřil i sociálnědemokratický politik Ralf Stegner. „Vítám každou iniciativu, která by mohla ukončit válku,“ řekl s tím, že Evropa se dosud jednání neúčastní a nemůže předkládat návrhy. „Pokud by se to podařilo prostřednictvím někoho jako Schröder, bylo by lehkomyslné to odmítnout,“ dodal.