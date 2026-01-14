Putin se rozhodl pro válku dva roky před jejím rozpoutáním, řekl Scholz

„Jsem pevně přesvědčený, že Putin svou útočnou válku napevno plánoval dva roky před jejím začátkem a že ho od ní nemohlo takřka nic odradit,“ řekl Scholz.
Putin nařídil invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Rozpoutal tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle, než trvala válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu.
Podle Scholze by Putin dosáhl některých svých požadavků i bez války, například odmítnutí vstupu Ukrajiny do NATO či zákazu umístění raket dlouhého doletu na ukrajinském území.
„Toho by býval mohl dosáhnout i bez války, Ukrajinci by s tím nakonec souhlasili a my všichni také. Znamená to jediné: Chtěl válku,“ uvedl bývalý německý kancléř.
Sociální demokrat Scholz se předsedou německé vlády stal v prosinci 2021, tedy necelé tři měsíce před zahájením ruského útoku na Ukrajinu. Německo se po počátečním váhání stalo největším evropským dodavatelem vojenské pomoci Ukrajincům. Exkancléř v úterý hovořil při křtu knihy s názvem Das Versagen (Selhání), v níž autoři Katja Glogerová a Georg Mascolo kriticky analyzují německou politiku vůči Rusku v posledních desetiletích.