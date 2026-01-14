Putin se rozhodl pro válku dva roky před jejím rozpoutáním, řekl Scholz

Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý kancléř to řekl v úterý večer při křtu knihy, která se věnuje německé politice vůči Rusku. Některých svých požadavků mohl přitom Putin podle Scholze dosáhnout i bez zbraní, rozhodl se ale přesto pro válku.
„Jsem pevně přesvědčený, že Putin svou útočnou válku napevno plánoval dva roky před jejím začátkem a že ho od ní nemohlo takřka nic odradit,“ řekl Scholz.

Putin nařídil invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Rozpoutal tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruská válka proti Ukrajině už trvá déle, než trvala válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu.

Podle Scholze by Putin dosáhl některých svých požadavků i bez války, například odmítnutí vstupu Ukrajiny do NATO či zákazu umístění raket dlouhého doletu na ukrajinském území.

„Toho by býval mohl dosáhnout i bez války, Ukrajinci by s tím nakonec souhlasili a my všichni také. Znamená to jediné: Chtěl válku,“ uvedl bývalý německý kancléř.

Sociální demokrat Scholz se předsedou německé vlády stal v prosinci 2021, tedy necelé tři měsíce před zahájením ruského útoku na Ukrajinu. Německo se po počátečním váhání stalo největším evropským dodavatelem vojenské pomoci Ukrajincům. Exkancléř v úterý hovořil při křtu knihy s názvem Das Versagen (Selhání), v níž autoři Katja Glogerová a Georg Mascolo kriticky analyzují německou politiku vůči Rusku v posledních desetiletích.

