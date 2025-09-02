Putin se v Pekingu sešel s „drahým přítelem“ Si. Přizvali i hlavu Mongolska

Putin dnes nazval čínského prezidenta drahým přítelem a poděkoval mu za přijetí. Čína podporuje Rusko v jeho válečném tažení tím, že odebírá ruské suroviny, které jsou kvůli západním sankcím v dalších částech světa obtížně prodejné.
„Naše blízká komunikace odráží strategickou povahu vztahů Ruska a Číny, které jsou na bezprecedentně vysoké úrovni,“ uvedl podle Reuters Putin na videu zveřejněném krátce před schůzkou Kremlem. Ke schůzce se přidal i mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch a Putin ocenil rovněž vztahy s jeho zemí.
Putin přijel do Číny mimo jiné na středeční oslavy 80. výročí japonské kapitulace, která na začátku září 1945 definitivně ukončila druhou světovou válku. V této souvislosti dnes prohlásil,že společné oslavy konce války mají zvláštní význam.
Před příjezdem do Pekingu se Putin ve městě Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).Také jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím, v plánu má schůzky s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, tureckým lídrem Recepem Tayyipem Erdoganem nebo slovenským premiérem Robertem Ficem.