Putin si s námi nesmí pohrávat, říká španělský ministr. Sankce podle něj potřebují čas

Lidovky.cz: Madrid je od Kyjeva vzdálen několik tisíc kilometrů. Jak silná je podpora Ukrajiny ve španělské společnosti?

Španělsko a jeho občané od samého počátku pochopili rozsah výzvy, již představuje nespravedlivá a neospravedlnitelná válka, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině. Lidé chápou, co je v sázce a že nejde jen o územní celistvost a suverenitu Ukrajiny, ale proti sobě stojí dva různé modely.

Je to klíčové i z hlediska toho, v co věří Evropská unie: v právní stát, diverzitu, demokracii, rovné postavení států. Španělská společnost je solidární a podporuje vládu prezidenta Volodymyra Zelenského. Myslím, že nejlépe to dokládá přijetí 140 000 ukrajinských uprchlíků ve Španělsku, kteří k nám dorazili od začátku války. Jsme připraveni přijmout další.

Poskytujeme také finanční a vojenskou podporu, naše velvyslanectví v Kyjevě je otevřené, což je důležitý politický signál. Náš premiér před několika týdny navštívil prezidenta Zelenského v Kyjevě. Cítíme závazek zajistit, aby ti, kteří spáchali válečné zločiny, byli souzeni mezinárodním soudem.