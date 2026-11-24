Sokurov letos v létě napsal otevřený dopis šéfovi svazu filmařů Nikitovi Michalkovovi, kterého požádal o pomoc při zrušení cenzurních omezení uvalených na 37 filmů. Sokurov také podpořil politické vězně a i na zasedáních prezidentovy rady kritizoval pronásledování lidí, které úřady označily za „cizí agenty“, napsal server Meduza.
Režisér v prezidentově radě pro lidská práva působil od roku 2018. Spolu s ním na Putinův příkaz radu opouštějí také advokát Vladimir Rjachovskij, spolupředsedkyně svazu pacientů Jana Vlasovová a spisovatel a šéfredaktor listu Literaturnaja gazeta Maxim Zamšev.
Sokurov v listopadu 2023 za obludný označil verdikt petrohradského soudu, který poslal na sedm let do vězení umělkyni Alexandru Skočilenkovou za to, že vyměnila v supermarketu několik cenovek za protiválečné vzkazy s údaji o počtu obětí na Ukrajině a s výzvou k ukončení války. Podle soudu se umělkyně provinila šířením nepravdivých zpráv o ruské armádě, za což v Rusku hrozí až 15 let vězení.
Případ podle tehdejšího režisérova vyjádření svědčí o úpadku ruské justice a nemá nic společného ani s právem, ani se spravedlností. „(Skočilenková) je silný a čestný člověk. Ženy by neměly být souzeny za občanský postoj,“ řekl Sokurov internetovému deníku Gazeta.ru. „Žena vyjadřující nesouhlas s počínáním státu či mužů, státníků, by měla být nedotknutelná,“ zdůraznil režisér, který se procesu osobně zúčastnil.
Sokurov proslul jako autor snímků Moloch s vizí jednoho dne ze života Adolfa Hitlera a Evy Braunové, Býk o posledních dnech již senilního vůdce bolševické revoluce Vladimira Iljiče Lenina či Faust. V roce 2023 se na Letní filmové škole v Uherském Hradišti promítal režisérův experimentální snímek Pohádka, ve kterém se Stalin, Hitler, Mussolini a Churchill potkávají v pekle, ale namířeno mají do ráje.
Sokurov si v dopise adresovaném Michalkovovi stěžoval, že už roky nemůže natáčet v Rusku kvůli cenzuře, podobně jako další kolegové.