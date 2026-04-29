Podle ruské verze Putin přednesl návrhy na řešení konfliktu ohledně íránského jaderného programu.
Ohledně Ukrajiny Trump věří, že dohoda o urovnání konfliktu je na dosah, uvedl Ušakov po telefonátu. Putin navrhl příměří na Ukrajině během květnových oslav Dne vítězství a Trump na tento návrh reagoval kladně, dodal poradce.
Putin Trumpovi dále řekl, že Ukrajina se uchyluje k „teroristickým metodám“, uvedl Ušakov.
Podle poradce Kremlu lídři také diskutovali o potenciálních ekonomických a energetických projektech.