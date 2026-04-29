Putin po telefonu varoval Trumpa před pozemní operací proti Íránu

  20:03aktualizováno  20:03
Ruský prezident Vladimir Putin varoval šéfa Bílého domu Donlada Trumpa před pozemní operací v Íránu. Hovořili spolu i o válce na Ukrajině, uvedl Putinův poradce Jurij Ušakov o čerstvém telefonátu mezi oběma státníky, který trval zhruba hodinu a půl.
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Podle ruské verze Putin přednesl návrhy na řešení konfliktu ohledně íránského jaderného programu.

Ohledně Ukrajiny Trump věří, že dohoda o urovnání konfliktu je na dosah, uvedl Ušakov po telefonátu. Putin navrhl příměří na Ukrajině během květnových oslav Dne vítězství a Trump na tento návrh reagoval kladně, dodal poradce.

Putin Trumpovi dále řekl, že Ukrajina se uchyluje k „teroristickým metodám“, uvedl Ušakov.

Podle poradce Kremlu lídři také diskutovali o potenciálních ekonomických a energetických projektech.

