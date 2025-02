Měl Trump zamířit do Moskvy na oslavy 9. května? Americký prezident to popírá

Zprávu Le Point převzal ruský deník Kommersant, který připomněl, že ruský vůdce Vladimir Putin a Trump spolu minulý týden telefonicky hodinu a půl hovořili. Trump uvedl, že se domluvili okamžitě začít jednat o Ukrajině, a Putin pozval Trumpa do Moskvy.

„Pro Vladimira Putina je 9. květen nejdůležitějším dnem v roce. Je to Den vítězství ve Velké vlastenecké válce. Tato válka mu umožňuje tvrdit, že celý svět vděčí téměř za vše Sovětskému svazu, potažmo Rusku, které se tak může vrátit do světa po Jaltě, kdy se Moskva zmocnila východní Evropy. Je to také den, kdy v minulosti Putin často přednášel o dějinách 20. století, přepsaných tak, jak si přál,“ napsal Le Point.

Francouzský týdeník připomněl, že v Rusku se slaví válečné vítězství o den později než v Evropě, protože v době podpisu německé kapitulace bylo v Berlíně 23 hodin večer, ale v Moskvě už byla hodina po půlnoci.

Zelenskyj před týdnem varoval, že ruský prezident Vladimir Putin hodlá využít amerického prezidenta Donalda Trumpa jako „rekvizitu“ na moskevské vojenské přehlídce 9. května, která připomíná sovětské vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

„Putin se bude snažit, aby Trump stál 9. května na Rudém náměstí, ale ne jako respektovaný vůdce, spíše jako rekvizita pro svou show,“ řekl Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

Le Point napsal, že by letos 9. května mohli Trump a Putin v Moskvě slavit ukončení války na Ukrajině – a tento společný triumf by byl především Putinovým triumfem, protože by tak potvrdil Putinovo počáteční tvrzení o „nacistické Ukrajině“, ospravedlňující v jeho očích rozpoutání války proti sousední zemi.

Trump sice ještě proti Ukrajincům přirovnání k hitlerovcům nepoužil, ale už ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kritizoval jako diktátora, který rozpoutal válku, poznamenal francouzský týdeník.

„Pokud 9. května 2025 bude platit nová americko-ruská dohoda a nic neohrozí Trumpovo pozvání (do Moskvy), kalich hořkosti až do dna vypijí Evropané, kteří budou na svých obrazovkách sledovat přehlídku ruských vojáků, jež bude zdravit americký prezident,“ usoudil Le Point.

Trump nicméně tuto spekulaci v reakci na dotaz novniářů popřel. Řekl, že Putin a Zelenskyj musejí spolupracovat na dosažení konce války.