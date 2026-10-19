List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb uvedl, že Putin s tímto návrhem přišel během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. V rámci tohoto rozhovoru uzavřel Trump s Putinem dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě. Navrhovaný summit, bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, by byl bezprecedentní a vyvolal by poplach v evropských metropolích i jinde, míní WSJ.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov listu potvrdil, že o možném setkání se jedná. „Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít,“ řekl.
Vysoce postavený americký představitel listu sdělil, že Trump s takovým summitem zatím nesouhlasil. Dodal však, že prezident by této myšlence mohl být nakloněn, vzhledem k jeho snaze splnit předvolební slib, že válku na Ukrajině ukončí.
Trump dříve tvrdil, že konflikt vyřeší hned „první den“ po návratu do Bílého domu, ale nyní se ke konci blíží druhý rok jeho působení v úřadu.
Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat ve městě Šen-čen na jihu Číny.
Ruští představitelé nápad předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana dala najevo, že by neměla námitek, pokud Trump nebude proti, poznamenal WSJ s odvoláním na své zdroje. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu neodpověděly na žádost o vyjádření.