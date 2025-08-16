VIDEO: Co to má s obličejem? Putin se pitvořil, otázka na zabíjení ho udivila

Summit na Aljašce přinesl kromě „konstruktivního dialogu“, jak ho označil ruský prezident Vladimir Putin, také několik kuriozit. Jednou z nich jsou i grimasy ruského vládce při dotazech novinářů. Kromě jiného padla také otázka, zda „Putin přestane zabíjet civilisty“. Ten si následně přiložil ruce k ústům, aby zesílil hlas. Není jasné, zda něco potřeboval od své delegace, nebo se snažil mluvit k novinářům.

Zvláštní pozornost na summitu na Aljašce upoutaly Putinovy neobvyklé výrazy tváře – směsice tázavých, zmatených pohledů a svraštěných obočí. Ty přicházely v momentě dotazů novinářů, na které nakonec neodpověděl.

„Pane Putine, budete souhlasit s příměřím? Pane Putine, zavážete se k tomu, že nebudete zabíjet další civilisty?“ tázala se reportérka, načež následovaly Putinovy grimasy. Není jasné, zda Putin dotazy slyšel. Jeho mimiku, která působila poněkud neuroticky, ovšem komentuje mnoho uživatelů sociálních sítí.

Na Aljašce se v noci středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.

Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a šéfem Kremlu.

Dodal, že sám se jí možná zúčastní. Podle poradce ruského prezidenta Jurije Ušakova se ale o třístranné schůzce Putina, Trumpa a Zelenského zatím nejednalo.

