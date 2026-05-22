Ukrajinský nálet na internát byl záměr a tedy terorismus. Bude odveta, zuří Putin

Ruská ombudsmanka Jana Lantratovová původně informovala o čtyřech mrtvých. V internátu pedagogické střední školy podle ní bylo 86 dospívajících ve věku od 14 do 18 let.
Putin ukrajinskou armádu obvinil, že si internát za cíl útoku vybrala záměrně a úder označil za teroristický čin. Žádné objekty silových složek u ubytovny podle Putina nebyly.
Ministerstvu zahraničí dal za úkol informovat o této události mezinárodní společenství a mezinárodní organizace. Řekl také, že „v podobných případech se nelze omezovat na prohlášení ministerstva zahraničí“.
„Ministerstvo obrany dostalo rozkaz, aby představilo své návrhy,“ řekl šéf Kremlu.
Ukrajinská armáda v pátek odmítla, že by útočila na civilisty. V okupované zóně u Starobilska zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku, uvedl v pátek generální štáb ukrajinské armády a označil ruská tvrzení o ukrajinském úderu na internát ve Starobilsku za manipulaci.
Generální štáb na facebooku upřesnil, že v noci na pátek zasáhl jedno z velitelství ruské elitní jednotky Rubicon nedaleko města. Generální štáb zdůraznil, že Ukrajina dodržuje mezinárodní humanitární právo.
Rusko v únoru 2022 zahájilo celoplošnou vojenskou invazi na Ukrajinu, jde o největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ruské útoky podle tvrzení ukrajinských úřadů každodenně zabíjejí ukrajinské civilisty, dalším způsobují zranění a psychická traumata. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí Západu a podniká na cíle v Rusku odvetné útoky, při kterých také umírají civilisté.