Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, potvrdil Kreml. Nijak nereagoval

Autor: ,
  14:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruský prezident Vladimir Putin ví o zásahu domu ruským dronem na východě Rumunska, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Na událost zatím nijak nereagoval.
Vladimir Putin a Dmitrij Peskov (27. července 2025)

Vladimir Putin a Dmitrij Peskov (27. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)
Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...
Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...
8 fotografií

Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi.

„A co myslíte? Že mu to zatajili?“ odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.

Agentura Reuters napsala, že to byl první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil. V minulosti ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily vzdušný prostor Rumunska a na jeho území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.

Incident odsoudili lídři NATO i Evropské unie a také zástupci různých evropských zemí včetně Česka.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.