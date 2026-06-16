Putinovo tajné vinařství vyhrává evropské soutěže. Účastní se i přes západní sankce

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  19:32
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Vinařství, o němž se věří, že je tajně vlastněné prezidentem Vladimirem Putinem, získalo ceny na jedné z nejprestižnějších evropských vinařských soutěží. V soutěži podle webu The Insider triumfovaly i další postavy z diktátorova okruhu. Mezi největší vítěze patřila vinařství Usadba Divnomorskoje a Krinitsa.
Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní...

Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní soutěži. (16. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní...
Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní...
Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní...
Putinovo tajné vinařství získává i přes sankce nejvyšší ocenění na prestižní...
5 fotografií

Jedné z největších evropských vinařských soutěží Concours Mondial de Bruxelles (CMB), která se letos konala v Arménii, se podle média účastnilo devatenáct ruských vinařství – sedm z nich se nachází na okupovaném Krymu.

Vinařství získala ceny navzdory západním sankcím a účasti producentů z okupovaného Krymu.

Většina z nich patří k okruhu Vladimira Putina, dvě jsou navíc s ruským prezidentem osobně spojena. Nacházejí se u jeho paláce v Gelendžiku v Krasnodarské oblasti.

Putinův palác

Putinovu soukromou rezidenci v Gelendžiku na pobřeží Černého moře odhalil v roce 2021 antikorupční tým zesnulého opozičního Alexeje Navalného. V luxusním sídle se nachází kasino, aquadiskotéka, divadelní sál, herna nebo lázně. V jeho blízkosti vznikl například i hokejový stadion, kostel a obří skleník.

Nedaleko se nachází i Putinovo vinařství Krinitsa. Podle média The Insider má hodnotu přes 27 miliard rublů (asi 7,8 miliard korun). Jeho čisté ztráty nicméně přesahují 10 miliard rublů (přibližně 2,6 miliardy korun). Přesto ale rozhodně nešetří. Údajně má přijímat turistické skupiny a zůstává otevřené pro veřejnost.

Kromě Krinitsy je kousek od Putinova paláce další vinařství s názvem Usadba Divnomorskoje, které rovněž patří ruskému prezidentovi. To je ovšem přístupné pouze vybrané skupině hostů.

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles je jednou z nejprestižnějších a největších mezinárodních akcí ve své kategorii. Mezinárodní soutěž vín se poprvé konala v roce 1994.

V prvních letech hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hodnocení putovní mezi významnými vinařskými regiony Evropy.

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