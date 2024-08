Přiletěl vrtulníkem za tmy. Putin se objímal s Kadyrovem jako se synem

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý přiletěl do Čečenska, oznámil vůdce této autonomní republiky Ramzan Kadyrov. Kreml následně zveřejnil video z Putinova příletu vrtulníkem a uvítání na letišti, odkud se prezidentova kolona vydala do regionální metropole Grozného. Je to první Putinova návštěva v Čečensku od 2011, kdy byl Putin předsedou ruské vlády.