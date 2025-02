Nemáme nic proti zachování ukrajinské státnosti, chceme přátelství, otočil Putin

Postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k Ukrajině není podle Putina v souladu s ruskými zájmy. „Nejspíš ale jsou v zájmu Ukrajiny, ukrajinského státu, a to s cílem zachovat ukrajinskou státnost. Ani proti tomu nic nemáme. I když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se toto území nezměnilo v odrazový můstek k útokům na sousední Rusko,“ podotkl Putin podle agentury TASS v rozhovoru s novinářem ruské státní televize Pavlem Zarubinem.

Zároveň také uvedl, že je v zájmu ukrajinské státnosti, „aby se k moci dostali lidé, kteří se těší důvěře ukrajinského lidu“. Poznamenal však, že pro Rusko je výhodné, když se u moci udrží nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle Putina totiž korumpuje státní struktury v Kyjevě.

Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost spolupracovat s USA v oblasti těžby a zpracování kovů ze vzácných zemin, mimo jiné na okupovaných ukrajinských územích.

„Kovy vzácných zemin jsou velmi důležitou součástí, velmi důležitým zdrojem pro moderní odvětví ekonomiky. A my v tomto směru zatím mnoho neděláme. Měli bychom dělat více,“ prohlásil Putin a dodal, že Rusko je připraveno nabídnout Američanům spolupráci v této sféře.

„Pokud jde o nová území, je to stejné... Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery, včetně Američanů, i tam,“ uvedl s odkazem na ukrajinská území, která Rusko okupuje.

Šéf Kremlu se tak vyjádřil v době, kdy Washington a Kyjev vyjednávají dohodu o přístupu Spojených států k ukrajinským vzácným nerostům. Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že dohoda je „velmi blízko“ a uvedl, že by se už tento či příští týden mohl setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským k jejímu podpisu.

Řekl to na okraj jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Bílém domě, které bylo věnováno především vyhlídkám na ukončení války na Ukrajině.

„Nás se to netýká,“ uvedl Putin podle TASS s odkazem na tuto dohodu. Šéf Kremlu dále v rozhovoru řekl, že Rusko je jedním z lídrů v zásobách kovů vzácných zemin.

Ruský prezident dále řekl, že Moskva není proti účasti Evropy v rusko-amerických vyjednáváních o ukončení bojů na Ukrajině. Ta se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, kterou rozpoutalo Rusko na příkaz Putina přesně před třemi roky. V Saúdské Arábii se minulý týden setkali američtí a ruští činitelé, aby projednali cesty k ukončení války. Ukrajina ani evropští činitelé na setkání pozváni nebyli.

Západní země - včetně USA - se po ruském vpádu postavily na stranu Kyjeva a proti Rusku uvalily sankce. V lednu se ale do Bílého domu vrátil Donald Trump, který opakovaně uváděl, že chce válku co nejdříve ukončit, a přístup Washingtonu k Rusku změnil.

S Putinem si telefonoval a v posledních dnech se ostře vymezil vůči Zelenskému, jehož nazval diktátorem. Zelenskyj naopak uvedl, že Trump žije v dezinformačním prostoru. Evropští politici se obávají, že Trump převzal rétoriku Kremlu.

„Mohli bychom se dohodnout se Spojenými státy - USA by snížily (výdaje na obranu) o 50 procent a my bychom je snížili o 50 procent. A Čínská lidová republika by se pak přidala, kdyby chtěla. Myslíme si, že návrh je dobrý a jsme připraveni o něm diskutovat,“ řekl v pondělí Putin. Podle agentury AFP tak reagoval na návrh Trumpa, aby všechny tři země snížily o polovinu své vojenské rozpočty.