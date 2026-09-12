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Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, lidé v Evropě to chápou, řekl Putin

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  8:04aktualizováno  8:04
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Za válku na Ukrajině nese vinu Západ kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu uskupení BRICS.

Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů.

Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu BRICS (11. září 2026)
30 fotografií

Západní země podle Putina ignorovaly ruský nesouhlas s rozšiřováním NATO na východ. Po svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014 si Západ okamžitě stanovil cíl vtáhnout Ukrajinu do NATO, uvedl ruský prezident. „A to se v konečném součtu ukázalo jako hlavní příčina dnešních tragických událostí na Ukrajině,“ uvedl.

Rozkaz k invazi na Ukrajinu v únoru 2022 vydal Putin, čímž rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ještě před invazí po Janukovyčově pádu ale Rusko anektovalo ukrajinský autonomní poloostrov Krym a podpořilo proruské povstání na východě Ukrajiny.

Putin nicméně prohlásil, že za válku na Ukrajině nesou vinu západní elity globalistů. „Ačkoliv se neustále snaží obviňovat nás,“ řekl. „Lidé v Evropě podle mě chápou, co se děje,“ uvedl s tím, že to ukazuje dění v Evropě včetně vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku. AfD ve volbách slibovala omezit migraci a obnovit vztahy s Moskvou, poznamenal Reuters.

Ruský prezident také řekl, že západní země straší své občany smyšlenou hrozbou z Ruska, a to ještě z dob Sovětského svazu. „Žádná taková hrozba ale není a nikdy nebyla,“ dodal.

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