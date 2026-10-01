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Ukrajině se s údery daří, připustil Putin. Nevyloučil použití jaderných zbraní

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  18:51aktualizováno  18:59
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Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v...

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě. (1. října 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v...
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Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Situace se však podle něj zlepší s tím, jak bude slábnout to, co nazval západní hegemonií. Varoval, že může dojít k použití jaderných zbraní. Připustil, že Ukrajina částečně dosáhla svých cílů při zásazích ruských rafinerií. Údery podle jeho odhadů Rusko stály jedno procento HDP.

„Bez ohledu na to, jaký scénář se v nadcházejících letech v globálním měřítku naplní, je pokračování mezinárodních konfliktů bohužel vysoce pravděpodobné. To je částečně způsobeno tím, že probíhající zásadní změny, a příležitosti, které přinášejí, podněcují ambice a ochotu riskovat vidinou zdánlivě obrovského zisku,“ řekl Putin na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě.

Podle šéfa Kremlu „svět dosáhl rozhodujícího, zlomového bodu ve svém vývoji“. Zdůraznil, že přední světové mocnosti disponují zbraněmi schopnými „zničit veškerý život“ nebo přivést planetu do katastrofického stavu. „Neexistuje žádná záruka, že tyto zbraně nebudou nikdy použity, poznamenal Putin.

„Řekl bych, že když na začátku představení někde na zdi visí zbraň, nakonec určitě vystřelí. Musíme to mít na paměti a vyhnout se tomu,“ dodal s odkazem na pravidlo známé jako Čechovova puška, podle něhož jakýkoliv divadelní prvek ukázaný na začátku dějství musí mít nějaký význam pro další děj.

„Znepokojivé trendy, které pozorujeme na mezinárodní scéně, nás nutí zamyslet se nejen nad tím, jak v nadcházejícím období moudřeji, efektivněji a spravedlivěji organizovat globální spolupráci, ale také nad tím, jak zachovat globální mír a bezpečnost právě teď, kdy mnoho předchozích právních norem bylo zavrženo a nové dosud nevznikly,“ poznamenal Putin.

Podle něj je otázka zaručení bezpečnosti a identity zemí při zachování tempa technologického rozvoje pro moderní svět aktuální. Varoval před důsledky prudkých technologických změn včetně šíření umělé inteligence (AI).

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