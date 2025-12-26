Správa Záporožské elektrárny bez Kyjeva. Jednáme o tom s USA, řekl Putin

Zvláštní zpravodaj portálu Kommersant Andrej Kolesnikov uvedl, že na uzavřeném jednání s členy Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů se ruský prezident „nijak netajil tím, že se diskutuje otázka společného řízení Záporožské jaderné elektrárny s Američany“. „Američtí kolegové například projevili zájem zapojit se do těžby kryptoměn v Záporožské jaderné elektrárně,“ citoval Kolesnikov Putina.
Šéf Kremlu dále uvedl, že z americké iniciativy probíhají také diskuze o dodávkách elektřiny na Ukrajinu. Američané se jej podle Putina dotazovali, zda by v elektrárně mohli pracovat ukrajinští specialisté. Putin uvedl, že tam působí stejně jako dříve, nyní však již mají ruské pasy.
List The Wall Street Journal dříve informoval, že Spojené státy předložily Evropanům v souvislosti s mírovými jednáními o Ukrajině návrhy na výstavbu ukrajinských datových center, která by byla napájena elektřinou ze Záporožské jaderné elektrárny. Američané by k výstavbě těchto center chtěli využít zmrazená ruská aktiva.
Rusko obsadilo největší jadernou elektrárnu v Evropě na začátku invaze a její kontrola je jednou z klíčových otázek jednání o ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve uvedl, že americká strana prosazuje model, podle něhož by elektrárnu společně provozovaly Ukrajina, Rusko a USA, přičemž Spojené státy by se staly hlavním správcem společného podniku. Zelenskyj zároveň upřesnil, že Kyjev preferuje variantu, v níž by elektrárnu spravovaly výhradně Ukrajina a USA, a zisky z vyrobené elektřiny by si rozdělily rovným dílem.
Podle Kommersantu Putin na setkáních hovořil především o mírových jednáních s USA a Ukrajinou. Uvedl, že Američané v důsledku jednání s evropskými partnery ustoupili od některých vlastních návrhů, což označil za projev slabosti.
Zelenskyj se chce v brzké době setkat s Trumpem
Zelenskyj v pátek na sociální síti X napsal, že se chce v brzké době setkat s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Podle něj je možné do konce roku rozhodnout o řadě klíčových otázek.
„Rustem Umerov informoval o svých posledních kontaktech s americkou stranou. Neztrácíme ani jediný den,“ uvedl Zelenskyj po schůzce s Umerovem, který je hlavním ukrajinským vyjednavačem. „Dohodli jsme se na setkání na nejvyšší úrovni – s prezidentem Trumpem v brzké budoucnosti,“ dodal.
Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešené však zůstávají zejména ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve čtvrtek podle agentury TASS hovořila sice o malém, ale jistém pokroku, zároveň však naznačila, že západoevropské země se jej snaží torpédovat.
Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, který kritici označovali za nápadně proruský. Zohledňoval totiž hlavní ruské požadavky, včetně vydání dosud nedobytých regionů na Donbasu, zákazu vstupu Kyjeva do NATO či výrazného omezení početních stavů ukrajinské armády. Naopak na Rusko se žádný limit týkající se velikosti jeho ozbrojených sil nevztahoval.