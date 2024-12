Putin je šílenec. Lidský život pro něj nic neznamená, varoval Zelenskyj

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Zelenskyj jednal na unijním summitu o další podpoře od EU a zdůraznil, že pro úspěšná mírová jednání je potřeba bezpečnostních záruk a jednoty Spojených států a EU. Ukrajinský vůdce do Bruselu dorazil v době, kdy se Evropa připravuje na lednový nástup nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hovoří o rychlém ukončení války na Ukrajině.

Ačkoli evropští vůdci ujišťují o další podpoře Ukrajiny, začíná se hovořit o možnosti mírových jednání, při nichž by Ukrajina mohla v zájmu ukončení konfliktu obětovat část svého území. „Chceme ukončit válku, chceme mír, ale potřebujeme bezpečnostní záruky, které nás dlouhodobě ochrání,“ řekl Zelenskyj.

Putin se podle ukrajinského prezidenta nespokojí s ovládnutím části ukrajinského území a bude chtít více, evropští partneři by proto měli napadené zemi pomoci zaručit bezpečnost. Zelenskyj prohlásil, že začala debata o umístění mírových jednotek na Ukrajině, o konkrétních možnostech ale nechtěl s novináři hovořit.

Zdůraznil také, že k dosažení míru je potřeba jednota mezi Spojenými státy a EU. Řada evropských lídrů se před jednáním shodovala na tom, že spíše než v zahájení mírových rozhovorů s Ruskem vidí prioritu v další podpoře Ukrajiny.

„(Putin) miluje zabíjení, to je velmi nebezpečné pro všechny. Chci, aby nám Trump pomohl a ukončil tuto válku,“ odpověděl Zelenskyj na dotaz, co očekává po 20. lednu, kdy nový americký prezident nastoupí do funkce.

Podle ukrajinského prezidenta šílenství jeho ruského protějšku dokládá mimo jiné Putinův návrh „technologického souboje“ mezi ruskou experimentální raketou Orešnik a protivzdušným systémem THAAD, který by Kyjevu dodala Amerika.

„Vidíte, s kým máme co do činění?“ reagoval Zelenskyj. „Myslíte si, že tohle je mentálně stabilní jedinec? Jsou prostě psychicky nemocní.“

Zelenskyj na summitu řekl, že prioritou Ukrajiny je protivzdušná obrana. „Potřebujeme dalších 19 systémů na ochranu energetické infrastruktury, zejména jaderných elektráren, před ruskými raketami,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Spor o plyn

Zelenskyj též uvedl, že jeho země podle plánu zastaví tranzit ruského plynu. Dodal ale, že Kyjev zváží tranzit plynu z jiných zemí. Ukrajina již dříve oznámila, že nehodlá prodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu přes své území, jejíž platnost skončí na konci letošního roku.

„Naše velká výhoda je, že jsme upřímní a otevření. Neprodloužíme tranzit ruského plynu. Nedovolíme, aby byla naše krev prolévána za další miliony v ziscích,“ řekl ukrajinský prezident v Bruselu. „Ukrajina odřízne spotřebitele v Evropě od našeho plynu,“ zkritizoval rozhodnutí Putin. Odstřižení se týká především zemí ve východní části střední Evropy jako Maďarsko a Slovensko, ale také Moldavska. Ukrajina prý za tranzit plynu dostávala kolem 700 milionů amerických dolarů (16,9 miliard korun) ročně, uvedl vůdce Kremlu.

Slovenskému premiérovi Robertu Ficovi Zelenskyj podle svých slov vysvětlil, že Kyjev dovolí jen tranzit plynu z jiných zemí, než z Ruska. „Slovensko říká, že přijde o peníze. Za války je trochu ostuda mluvit o penězích, protože my přicházíme daleko o víc, o životy,“ dodal na adresu Bratislavy Zelenskyj, který jednal i s českým premiér Petrem Fialou.