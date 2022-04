Rusko hrozí jadernými zbraněmi v oblasti Baltského moře, Putin údajně schůzku se Zelenským neodmítá

„V tomto směru nejsou žádné inovace. Prezident v zásadě takovou schůzku neodmítá, ale musí být pro ni připraveny odpovídající podmínky, konkrétně text dokumentu. Zatím vám tak něco nového oznámit nemohu,“ řekl Peskov.

Ten se podle agentury TASS vyjadřoval v souvislosti s tureckými snahami o zprostředkování schůzky. Jedině Ankara je podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana schopna zajistit, že v jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou dojde k pokroku.

Mezitím však Putin prohlásil, že ukrajinská strana přestala dodržovat dohody domluvené během březnového setkání ruské a ukrajinské delegace v Istanbulu, čímž rozhovory dostala do slepé uličky.

O případném telefonickém rozhovoru Putina s Erdoganem hodlá Kreml informovat až poté, co se uskuteční. „Jestli a když se takový rozhovor uskuteční, hned vám to oznámíme,“ slíbil Peskov.

Kreml se také vyjádřil ke zprávám, že Finsko a Švédsko chtějí vstoupit do NATO. V případě, že se k Severoatlantické alianci připojí, Rusko bude muset posílit svou obranu v oblasti Baltského moře, včetně nasazení jaderných zbraní, prohlásil místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

Výslovně také upozornil na jadernou hrozbu. Uvedl, že už nelze hovořit o „bezjaderném“ Baltu, kde má Rusko svou kaliningradskou enklávu sevřenou mezi Polskem a Litvou. „O bezjaderném statusu Baltu už nemůže být řeč. Je třeba obnovit rovnováhu,“ řekl Medveděv, který byl prezidentem Ruska v letech 2008 až 2012.

„Až do dnešního dne Rusko taková opatření nepřijalo a ani se k tomu nechystalo. Pokud nás k tomu dotlačíte, tak dobře... vezměte na vědomí, že jsme to nebyli my, kdo to navrhl,“ dodal.

Rusko, které 24. února napadlo sousední zemi a tím rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války, dosud nedosáhlo výraznějšího úspěchu na bojišti, snad s výjimkou dobytí Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny.

Armáda už však vyhnala miliony Ukrajinců z jejich domovů, včetně zhruba dvou třetin všech ukrajinských dětí. Vojáci zabili nebo zranili desetitisíce lidí. Rusové své oběti podle svědectví obyčejných lidí i zpráv ukrajinských úřadů mučí a znásilňují. Z Ukrajiny si také odvážejí tuny nakradených věcí.

Analytici nyní očekávají velké bitvy na východě Ukrajiny, které mohou být klíčové i pro osud celého tažení. Moskva podle komentátorů potřebuje vykázat úspěch před 9. květnem, kdy Rusové slaví sovětské vítězství nad nacistickým Německem.

Kreml i letos plánuje tradiční vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Peskov již dříve odmítl dotazy, zda není nevhodné pořádat přehlídku v době, kdy ruští vojáci válčí na Ukrajině.