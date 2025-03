Mrtvou cestující posadila posádka vedle australského páru. Katarská aerolinka se omlouvá

Mitchell Ring a Jennifer Colinová, kteří cestovali do Benátek na vysněnou dovolenou, sdělili australské televizi Channel 9, že během letu z Melbourne do Dauhá zemřela žena sedící přes uličku od nich. Posádka letadla podle páru tělo zemřelé ženy zabalila do deky a posadila ho vedla Ringa na zbývající čtyři hodiny letu, aniž by páru nabídla jiné místo k sezení, přestože byla v letadla neosazená sedadla.

Společnost Qatar Airways uvedla, že se omlouvá za „veškeré nepříjemnosti nebo trápení, které tento incident mohl způsobit“, a dodala, že právě kontaktuje cestující.

Australský pár nicméně uvedl, že je Qatar Airways nekontaktovala ani jim nenabídla pomoc australská aerolinka Qantas, přes kterou si letenky objednali. Dodali, že by měl být zavedený postup, který by v takových situacích zajistil péči o cestující na palubě.

Ring řekl australské televizi, že posádka zareagovala okamžitě, když žena zkolabovala, ale „bohužel se paní nepodařilo zachránit, což bylo zdrcující“. Posádka se podle Ringa následně pokusila tělo přesunout k business třídě. „Ale byla to docela velká dáma a nemohli ji pronést uličkou,“ dodal Ring.

Posádka si následně podle Ringa všimla, že je vedle něj volné místo a požádala ho, zda by se nemohl posadit vedle, což udělal. „Pak tu paní posadili na místo, kde jsem předtím seděl,“ uvedl.

Nová místa jim nenabídli

Colinové se podařilo najít volné místo poblíž, ale Ring uvedl, že mu posádka jiné sedadlo nenabídla, přestože byla v letadla i jiná volná místa. Když letoun o čtyři hodiny později přistál, byli cestující podle Ringa požádáni, aby zůstali na svých místech, a do letadla přišli zdravotníci s policií. Záchranáři pak začali z ženy sundávat přikrývky a Ring spatřil její obličej.

„Naprosto chápeme, že nemůžeme činit leteckou společnost zodpovědnou za smrt nebohé paní, ale musí existovat postup ohledně toho, jak se postarat o zákazníky na palubě,“ uvedla Colinová, přičemž incident označila za „traumatizující“ zkušenost.

„V první řadě jsme v myšlenkách s rodinou cestující, která bohužel zemřela na palubě našeho letu...Omlouváme se za veškeré nepříjemnosti a trápení, které nám tento incident mohl způsobit, a v současné době kontaktujeme cestující v souladu s našimi zásadami a postupy,“ uvedla v prohlášení Qatar Airways.

Letecká společnost Qantas odkázala v prohlášení na Qatar Airways. „Proces řešení incidentů na palubě letadla, jako je tento, je řízen provozující leteckou společností, kterou je v tomto případě Qatar Airways,“ uvedla.