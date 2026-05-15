Snadnější vyhošťování migrantů. Rada Evropy se shodla na novém prohlášení

Právně nezávazná deklarace má za cíl aktualizovat interpretaci 75 let staré konvence a přizpůsobit ji striktnější migrační politice evropských zemí, jejichž vlády čelí tlaku pravicových populistů, napsal zpravodajský web Politico. Prohlášení kritizovaly organizace hájící lidská práva.
„Deklarace zdůrazňuje, že státy mají nezpochybnitelné právo kontrolovat vstup a místo pobytu zahraničních státních příslušníků a že je pro státy povinností a nutností chránit své hranice v souladu s úmluvou,“ uvedla RE v prohlášení po ministerském jednání v moldavské metropoli Kišiněvu.
Země, které jsou pod tlakem masové migrace, mohou podle prohlášení využívat k jejímu zvládání například „návratová centra“ ve třetích zemích či posílenou spolupráci se zeměmi původu migrantů.
Jedním ze států, který tlačil na změnu v interpretaci úmluvy, byla Británie, kde jsou vládní labouristé pod tlakem protiimigrační strany Reform UK. Ta vévodí voličským průzkumům a stejně jako konzervativci hrozí, že v případě nástupu do vlády v zájmu snadnějšího vyhošťování migrantů opustí Evropskou úmluvu o lidských právech, píše Politico.
Ministryně zahraničí Yvette Cooperová prohlásila, že prohlášení „odráží realitu dneška“ a že díky němu budou moci být efektivněji vyhošťováni zločinci a lidé obvinění z páchání zločinů za hranicemi.
Rada Evropy dohlíží na činnost Evropského soudu pro lidská práva, který rozhoduje v mnoha případech týkajících se ochrany práv migrantů vycházejících z úmluvy. Prohlášení může oslabit jak samotnou úmluvu, tak pozici soudu, uvedla pátek podle agentury AP Ciara Catelliová, mluvčí lidskoprávní organizace PICUM.
Vlády se podle ní deklarací snaží tlačit na nezávislý soud, aby oslabily dlouhá léta platnou ochranu migrantů a usnadnily deportace lidí, kteří ve své vlasti mohou například čelit mučení.
Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 46 evropských zemí a nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi. Česko je členem od roku 1993.