Skotsko: raději nezávislost než brexit? Nacionalisté mají namířeno k vítězství, přejí si nový plebiscit

EDINBURGH/PRAHA Málokdo dnes pochybuje o tom, že by v nadcházejících prosincových volbách ve Spojeném království Skotsko neovládla Skotská národní strana (SNP). Hlavní otázkou, která bude mít pravděpodobně obrovský dopad na celou zemi, zůstává, kolik mandátů partaj získá.

V posledním volebním klání v roce 2017 získala SNP solidních 35 křesel z 59 určených pro Skoty v britské Dolní sněmovně. Přesto byl tento úspěch vnímaný jako relativní prohra – v roce 2015 totiž strana zaznamenala masivní vítězství, když získala 56 okrsků.

Nyní řada podporovatelů SNP doufá, že nadcházející prosincové hlasování dopadne podobně jako před čtyřmi lety a skotští nacionalisté z Westminsterského paláce prakticky vyšachují skotské konzervativce, labouristy i liberální demokraty. Pokud by se tak stalo, SNP by měla dostatečný mandát, aby mohla usilovat o nové referendum o nezávislosti.

Podle sociologa Johna Curticeho z Univerzity Strathclyde nejsou touhy SNP nereálné, přestože poslední průzkumy předpovídají straně stejný výsledek jako v roce 2017. „Dá se očekávat zisk 45 až 50 mandátů,“ uvedl Curtice pro deník Financial Times (FT). Podle něj Skotské národní straně pomohl k opětovnému posílení srpnový odchod populární šéfky skotských konzervativců Ruth Davidsonové, ale i nejistá pozice skotských labouristů v otázce brexitu.

Nicola Sturgeonová.

V současnosti průzkumy přisuzují SNP kolem 40 procent hlasů a náskok před oponenty o více než 20 procent, což ve westminsterském volebním systému, kde vítěz bere vše, může znamenat zisk až 50 křesel v parlamentu.

Odhady silného mandátu tak vedou šéfku Skotské národní strany Nicolu Sturgeonovou k myšlenkám na referendum a volby podle ní rozhodnou. „Zvolením SNP dostane Skotsko šanci uniknout chaosu brexitu, šanci držet budoucnost Skotska ve skotských rukou,“ prohlašovala Sturgeonová minulý týden na setkání s voliči na edinburghském předměstí Leith.

Referendum schválí Londýn

Zda bude tato strategie úspěšná, zatím zůstává ve hvězdách. Řada skotských voličů totiž po referendu v roce 2014, kdy se Skotové poměrem 55 ku 45 procentům rozhodli setrvat ve Spojeném království, nacionalistickou touhu Sturgeonové po nezávislosti nesdílí.

Stratégové SNP jsou ale přesvědčeni, že otázka nezávislosti je nejlepším tématem a kampaň cílí především na voliče, kteří si přejí zůstat v EU (62 procent Skotů hlasovalo v referendu o brexitu v roce 2016 pro setrvání), a pokud nebude na výběr, klidně i bez Anglie, Walesu a Severního Irska.

Někteří členové SNP jsou však opatrní. V roce 2017 totiž nacionalisté ztratili především proto, že Konzervativní strana slibovala vyřešení otázky brexitu a na stejné vlně jede i letos. „Boris Johnson má jasný slogan: ‚Dotáhněme brexit do konce!‘, který rezonuje naprosto všude,“ uvedl pro FT jeden z dlouholetých poradců strany. „Zpráva, kterou vysílá SNP, je něco ve stylu: ‚Utečte před brexitem, hlasujte pro nás a my to vyřešíme tím, že získáme nezávislost‘. Nejsem si jistý, zda to bude mít úspěch.“

Problémy by navíc mohly nastat i v případě úspěchu. Zisk křesel ve Westminsterském paláci totiž rozhodně nové referendum o nezávislosti nezajistí. Již teď je například navýsost jasné, že pokud v prosincových volbách získají většinu křesel v Dolní sněmovně konzervativci, žádný plebiscit nebude.

„SNP by mohla mít 50 křesel, ale s tímto počtem toho moc nenadělají, pokud získají celkovou většinu toryové,“ uvedl sociolog Curtice. Jedinou naději na nezávislost Skotům tak nechávají labouristé. Jejich lídr Jeremy Corbyn by totiž údajně nové referendum povolil.