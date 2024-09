Norsko zjistilo vyšší radiaci u hranic s Ruskem. O ničem nevíme, reaguje Kreml

„Od našich příslušných služeb nebyla žádná upozornění na zvýšenou úroveň určitých izotopů v atmosféře, nepřišla ani žádná upozornění ohledně ohrožení zdraví lidí, takže nemám co říci,“ reagoval mluvčí Kremlu na dotaz novinářů.

Norský úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost v úterý podle serveru The Barents Observer uvedl, že v první polovině září naměřil určitou úroveň cesia-137 na stanicích Svanhovd a Viksjöfjell poblíž hranice s Ruskem, kterou označil jako velmi nízkou, ale překračující běžné hodnoty.

„Úroveň je zjevně vyšší, než je normální, ale nepředstavuje žádné riziko pro lidi ani životní prostředí,“ řekl Bredo Möller z Norského úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost (DSA). Důvod zvýšené radiace je podle The Barents Observer neznámý. Úřad se chystá provést další analýzy.

Cesium-137 je radioizotop cesia, jenž vzniká jako jeden z produktů štěpení jader uranu-235 a jiných nuklidů v reaktorech. Podle Möllera by jeho současnou zvýšenou úroveň mohly zapříčinit také lesní požáry. V přírodě je stále možné naměřit následky černobylské havárie z roku 1986 a dokonce i dřívějších jaderných testů, píše web. Při hoření starých stromů se podle něj může radioaktivita dostat do vzduchu a vítr ji roznést. Cesium-137 má poločas rozpadu přibližně 30 let.

Ruští konstruktéři zbraní v létě pracovali v souostroví Nová země (Novaja Zemlja), kde se nachází polygon určený k testování mezikontinentální střely s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem Burevestnik, podotkl dále The Barents Observer. Práce jsou však podle něj utajované a oficiální zprávy o testech Burevestniku nejsou.