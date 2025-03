Americká vláda ukončuje financování stanice Rádio Svobodná Evropa

20:06

Americká vláda končí financování stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), která má sídlo v Praze. Píše to agentura Reuters, která se seznámila s dopisem, který to oznamuje. Souvisí to s pátečním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zredukovat na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM). Kvůli rozhodnutí nemá chodit do práce i velká část zaměstnanců stanice Hlas Ameriky.