Celebrity platí kvůli kariéře cizím ženám, aby jim rodily děti. Jedno stojí 3,5 milionu, prozradil lékař smetánky

LOS ANGELES / PRAHA Američtí lékaři zaznamenali nárůst pacientek, které se vyhýbají těhotenství, aby nepřišly o čas v práci a dobrou postavu. Ačkoliv nemají zásadní zdravotní problémy, raději zaplatí jiné ženě, aby jim dítě odnosila.

„Neuslyšíte jejich jména ode mě, ale určitě je znáte,“ řekl o svých klientech pro deník The Guardian Vicken Sahakian. Jeho kliniku umělého oplodnění v kalifornském Los Angeles navštěvují pravidelně hollywoodské hvězdy či bohatí lidé z Číny i evropských zemí, kde jsou pravidla umělého oplodnění přísnější než v USA.



Kalifornské zákony totiž umožňují udělat z umělého oplodnění byznys a získat finanční prostředky za odnošení dítěte někomu jinému. Americký stát tak patří k jedné z nejliberálnějších zemí světa. Mezi Sahakianovy klienty patří homosexuální páry, heterosexuálové, mladí i staří. Rozmanitá plejáda však má jedno společné – všichni si mohou dovolit jeho služby.

„Peníze vládnou světu. Pokud máte dost peněz, můžete mít dítě touto cestou,“ vysvětlil situaci lékař, který založil svou úspěšnou kariéru na umělém oplodnění. „Věřím v tuto vědu, ve vyrovnané rodiny, výběr pohlaví, výběr ideálních embryí a dárcovství. Miluji to, co dělám. Protože hlavním cílem je přinést lidem štěstí do života,“ dodává.



A jak rostou možnosti oplodnění, zvyšovaly se i požadavky klientů.

Bez zdravotních důvodů

V současnosti tak Sahakian často asistuje u „sociálních“ náhradních mateřství. Párům se rodí děti, které jsou biologicky jejich, ale ženy své potomky neodnosí. Nemají přitom sebemenší zdravotní problémy, aby museli využít náhradní matku. Jen se jednoduše rozhodnou, že nechtějí být těhotné a najmou si ženu, která za ně jejich dítě odnosí a porodí.

„Já s tím nemám problém. Pokud jste osmadvacetiletá modelka, nebo herečka a otěhotníte, tak jednoduše přijdete o práci. Pokud chcete náhradní matku, mohu vám pomoci,“ řekl Sahakian. Ještě před pěti lety přitom takto zařizoval jen hrstku „sociálních“ náhradních mateřství ročně. Dnes má případů minimálně dvacet ročně. „Každý rok je jich víc a víc. Navíc nejsem jediný, kdo takové služby dělá.“

Pořídit si takto dítě stojí 150 tisíc dolarů, tedy přibližně 3,5 milionu korun. Podle Sahakiana by případů bylo ještě více, pokud by oplodnění mohlo být levnější. „Je zde samozřejmě výhoda, když je žena těhotná, a tou je vytvoření pouta s dítětem. Chápu to. Na druhou stranu je mnoho žen, které nechtějí projít těhotenstvím, protože by ztratily rok své kariéry,“ dodal.

Sám si je přitom vědom, že lehce překračuje etické bariéry lékařské práce. Především pak oficiální zásady Americké společnosti pro reprodukční medicínu, podle které může být využita náhradní matka pouze v případě, že má žena zdravotní potíže počít. „Já jednoduše pomáhám někomu otěhotnět,“ bránil se lékař. Ostatně má letitou zkušenost s posouváním hranic.

Francouzský skandál

Právě on totiž v roce 2001 pomohl nejstarší ženě v historii v Francie počít dítě. Jeanine Salomoneové bylo tehdy 62 let a způsobil tak v zemi skandál, jelikož náhradní mateřství a umělé oplodnění žen po menopauze je ve Francii postavené mimo zákon. Následně navíc vyšlo najevo, že Jeanine počala dítě se svým bratrem Robertem a podle médií byla celá věc zinscenovaná, aby sourozenci získali dědictví od bohaté matky. Sahakian tehdy tvrdil, že nevěděl, že jsou Jeanine a Robert sourozenci a že mu žena lhala o svém věku.

Od té doby se však zapsal mezi nejlepší lékaře na umělé oplodnění. „Po roce 2000 mi volali všechny ženy po padesátce. Dokázal jsem totiž oplodnění u 62leté ženy,“ popsal lékař. Následně pak byl i lékařem nejstarší matky na světě – 67leté Marii del Carmen Bousadaové. Ta porodila po umělém oplodnění dvojčata. O rok později zemřela a děti zůstaly sirotky.

Nárůst „sociálního“ náhradního mateřství ale nezaznamenal jen extrémně úspěšný lékař Sahakian. Jeho data potvrzuje i Lori Arnoldová sídlící v kalifornském San Diegu. Oficiální data za celý stát sice neexistují, ale i u specialistky na umělé oplodnění Arnoldové se počet matek, které nechtějí odnosit své dítě ze společenských důvodů, navýšil o přibližně 20 procent a dostává se k 20 klientkám ročně. V rámci počtu provedených umělých oplodnění to sice není závratné číslo, přesto ukazuje na zajímavý trend.