Saúdskoarabský přístav Janbu na břehu Rudého moře je nyní jediným vývozním místem pro ropu ze zemí Perského zálivu.
Íránské revoluční gardy ve čtvrtek vydaly varování a vyzvaly k evakuaci několika ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru, včetně závodů společnosti SAMREF, která je společným podnikem Saudi Aramco a americké Exxon Mobil.
Učinily tak v reakci na izraelský útok na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu, který představuje zásadní eskalaci v konfliktu.
Kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem zůstal od začátku měsíce prakticky uzavřený Hormuzský průliv mezi Perským a Ománským zálivem, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy i zkapalněného zemního plynu. Do přístavu Janbu teče ropa ropovodem východ–západ z ropných polí na východě Saúdské Arábie.
Dalším klíčovým vývozním terminálem pro ropu z Perského zálivu je přístav Fudžajra na severovýchodě Spojených arabských emirátů, který se již stal terčem řady útoků, v důsledku nichž byl jeho provoz pozastaven. Podle Reuters není bezprostředně jasné, zda ve čtvrtek ráno v přístavu funguje nakládání ropy.
USA a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února. Americký prezident Donald Trump to vedle jiných vysvětlení zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jaderné zbraně a vyzval též Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli. Írán v odvetě útočí na Izrael a americké objekty v arabských zemích Perského zálivu, jeho rakety a drony ale dopadají i na civilní budovy a ropná zařízení v těchto státech.
V důsledku války strmě stouply ceny ropy. Severomořská ropa Brent po středečním růstu zhruba o čtyři procenta ve čtvrtek ráno rostla přes pět procent nad 113 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) přidávala kolem jednoho procenta na úroveň poblíž 97 dolarů za barel.
Janbu
