Rafinerií v Maďarsku otřásl výbuch. Na místě je jeden mrtvý, oznámil Magyar

  11:15aktualizováno  11:15
Jeden člověk přišel ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.

V petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros došlo k výbuchu (22. května 2026) | foto: facebook.com/peter.magyar.102

„Podle prvních informací jeden člověk zahynul a sedm lidí utrpělo těžké popáleniny,“ napsal Magyar na facebooku.

Hasiči podle premiéra bojují s plameny, ale poškozené potrubí „hoří jako pochodeň“. Na místo dorazila mobilní laboratoř, která ale zatím nezjistila v ovzduší žádné koncentrace nebezpečných látek překračující limitní hodnoty.

Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi poskytnou další informace, jakmile dorazí na místo neštěstí, dodal premiér.

Tiszaújváros

