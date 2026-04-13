Televize Rai zveřejnila fotografie stožáru vysokého vedení, který se částečně zřítil. Podle ní se tak stalo, poté co někdo přeřezal alespoň jednu oporu stožáru. Technici a dělníci stožár opravili 29. března.
Stožár se nachází u města Tolmezzo nedaleko od hranic s Rakouskem a je možné se k němu dostat i přes cestu, kterou běžně využívají turisté. Kvůli závadě na elektrickém vedení přestala na několik dní fungovat stanice, která pomáhá ropě v ropovodu TAL překonat Alpy. Kvůli tomu byl přerušen tok ropy do Rakouska, Německa a České republiky. Pro Českou republiku má od loňského roku ropovod TAL klíčový význam, jelikož ČR přestala odebírat ropu z ropovodu Družba.
Podle Rai nejsou velké pochyby o tom, že stožár se zřítil kvůli cizímu zavinění. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda cílem sabotáže bylo samotné elektrické vedení nebo fungování ropovodu. V budoucnosti by fungovaní ropovodu v případě přerušení dodávek proudu měly zajistit generátory.
Speciální operační jednotka karabiniérů známá především pod zkratkou ROS je jednou z italských policejních jednotek, které se zabývají prošetřování a potíráním vážné kriminality včetně teroristických činností na italském území.
Společnost Terna, která nechtěla od začátku dubna věc komentovat, v sobotu potvrdila, že její vedení bylo poškozeno neznámými osobami. Poškození stožáru podle společnosti vedlo k přerušení pouze stanice ropovodu TAL. Společnost o věci informovala policii. Prokuratura v Udine, pod kterou spadá území, kde se stal incident, minulý týden nechtěla v reakci na dotaz komentovat, zda přerušení dodávky proudu vyšetřuje.