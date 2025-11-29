VIDEO: Rusům nevyšel test Putinovy superzbraně. Raketa se zřítila k zemi

Autor:
  17:22aktualizováno  17:22
Silný výbuch v Rusku u Orenburgu poblíž raketové základny vyvolal spekulace o neúspěšném testu ruské mezikontinentální rakety, pravděpodobně systému Sarmat. Nad místem se po explozi objevil fialově zbarvený kouř typický pro toxické raketové palivo. Úřady sice tvrdí, že obyvatelům nehrozí nebezpečí, experti však varují před možnými zdravotními riziky.

Po silném výbuchu ve městě Jasnyj v Orenburské oblasti se nad oblastí zvedl hustý fialově zbarvený kouř, uvedl portál Ural56. Na sociálních sítích se objevily příspěvky očitých svědků. Podle informací kazašského deníku ArbatMedia svědci tvrdí, že příčinou byla nehoda při startu rakety, která „se rozpadla ve vzduchu“.

Oficiální stanovisko úřadůy zatím nezveřejnily, ale vláda regionu uvedla, že obyvatelům nehrozí žádné nebezpečí. Evakuace podle ní není nutná. Navzdory tomu odborníci připouštějí, že kouř může být toxický, informoval portál Vjorstka.

Telegramové účty zabývající se vojenskými otázkami předpokládají, že došlo k nehodě při testování mezikontinentální rakety – Sarmat, R-36M2 Vojvoda, nebo UR-100N s hypersonickým kluzákem Avangard.

Ukrajinský portál Defense Express poznamenal, že fialově zbarvený kouř je charakteristický pro rakety poháněné toxickými palivy, jako je heptil. Podle portálu by v Jasném mohlo dojít k neúspěšným testům rakety Sarmat, která explodovala téměř okamžitě po startu.

Zdroj blízký portálu The Insider varoval, že pokud byla odpálena raketa R-36M2 Vojvoda, kouř může být velmi toxický.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.