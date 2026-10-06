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Rakouská policie zadržela dva Slováky, z parkovišť ukradli desítky aut

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  7:08aktualizováno  7:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rakouská policie zadržela dva Slováky, které spojuje s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádeže dalších sedmi vozů. Výše škod činí okolo 500 tisíc eur (12,2 milionu korun).

V úterý to podle agentury APA oznámil Spolkový kriminální úřad, který případ několik měsíců vyšetřoval spolu s kriminalisty ze spolkové země Burgenland.

Zloději kradli auta v Burgenlandu a také v Dolních Rakousech, a to převážně na záchytných parkovištích, u nádraží či před rekreačními centry.

Zaměřovali se především na vozy koncernu Volkswagen a ukradená vozidla převáželi přes hranice směrem na Bratislavu.

Dva Slováky ve věku 54 a 43 let policie zadržela už 10. září, nyní jsou ve vazbě. V jejich autě policie objevila rušičku ke krádežím, řídicí jednotky k autům několika značek a další zařízení ke krádežím vozů. Starší ze zadržených se podle vyšetřovatelů přiznal.

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