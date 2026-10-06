Rakouská policie zadržela dva Slováky, z parkovišť ukradli desítky aut

V úterý to podle agentury APA oznámil Spolkový kriminální úřad, který případ několik měsíců vyšetřoval spolu s kriminalisty ze spolkové země Burgenland.
Zloději kradli auta v Burgenlandu a také v Dolních Rakousech, a to převážně na záchytných parkovištích, u nádraží či před rekreačními centry.
Zaměřovali se především na vozy koncernu Volkswagen a ukradená vozidla převáželi přes hranice směrem na Bratislavu.
Dva Slováky ve věku 54 a 43 let policie zadržela už 10. září, nyní jsou ve vazbě. V jejich autě policie objevila rušičku ke krádežím, řídicí jednotky k autům několika značek a další zařízení ke krádežím vozů. Starší ze zadržených se podle vyšetřovatelů přiznal.