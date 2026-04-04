Češky vyrazily v pátek kolem poledne pěšky z Hallstattu s cílem dojít přes sedlo Strähnhag ve výšce zhruba 1500 metrů do Gosau, kde měly zajištěné ubytování. Trasa sice vede po široké a dobře značné cestě, která však od výšky 870 metrů nebyla prohrnutá.
Obě mladé ženy stoupaly vzhůru v místy až po kolena hlubokém sněhu. Poté, co si dvě serpentiny zkrátily strmým lesem a přitom se zcela vyčerpaly, kolem 16:30 ve výšce 1210 metrů zavolaly tísňovou linku.
Jeden z alpských policistů se okamžitě vydal se sněžnicemi k ženám, které o dvě hodiny později nalezl v lesním terénu zcela mimo cestu. Společně s horskou službou, která dorazila krátce poté, se skupina vydala zpět do údolí.
Obě ženy odmítly lékařskou pomoc a zahřály se u horské služby v Hallstattu, než je záchranáři dopravili do jejich ubytování v Gosau.