V rakouských Alpách začali vyprošťovat těla tří Čechů, které zabila lavina

Autor: ,
  11:09aktualizováno  11:09
Rakouští záchranáři a alpská policie v neděli ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. V sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách rovněž v neděli redakci potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17. ledna 2026) | foto: AP

„Můžeme bohužel potvrdit že náš zastupitelský úřad ve Vídni informovala v sobotu v noci rakouská policie, že při pádu laviny ve štýrském Pusterwaldu zahynuli tři čeští skialpinisté,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Sedm českých skialpinistů v sobotu odpoledne zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Tři z nich zemřeli. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v sobotu nebylo možné kvůli větru a mlze. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři kolem 16:20, kdy už se také stmívalo.

Agentura DPA dnes napsala, že tento víkend byl v rakouských Alpách zatím nejtragičtější v této sezóně: ve třech lavinách zemřelo celkem osm lidí. Údaj o státní příslušnosti se dosud v médiích objevil jen u české trojice. I dnes v regionu platí varování před vysokým rizikem lavin.

Vstoupit do diskuse
Témata: lavina, Alpy, Vídeň

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.