Rakouskem hýbe aféra lidoveckého šéfa Kurze. Co bylo na discích počítačů, které jeho lidé skartovali?

VÍDEŇ/PRAHA Bývalý rakouský kancléř a šéf konzervativních lidovců Sebastian Kurz si pečlivě udržuje obraz čistého politika bez skandálů. Nepřekvapí, že se to jeho političtí konkurenti snaží zpochybnit.

Ve Vídni sice oficiálně stále ještě panuje klid zbraní před parlamentními volbami plánovanými na konec září. To by se ovšem mohlo brzy změnit. Již několik dní hýbe Rakouskem otázka, co mohlo být uloženo na pěti pevných discích z počítačů a tiskáren, které nechal koncem května skartovat blízký spolupracovník tehdejšího lidoveckého kancléře Sebastiana Kurze.

Stalo se tak těsně předtím, než parlament vyslovil pravicové vládě nedůvěru a 32letý kancléř se musel poroučet z úřadu v centru Vídně. Celá záležitost by asi zanikla bez povšimnutí. Jenomže v posledních dnech dorazil na úřad rakouské vlády účet k zaplacení nákladů za skartaci pevných disků ve výši 76 eur a 45 centů (1952 korun), již si ale oficiálně nikdo neobjednal.

Soukromá firma, která likvidaci paměťových disků provedla, totiž dokázala ze záznamu bezpečnostních kamer identifikovat muže, jenž jí zakázku zadal. Vyšlo tak najevo, že se jednalo o vládního zaměstnance, člena Kurzových lidovců (ÖVP), který měl na starosti péči o účty na sociálních sítích. Stejně tak, že vystupoval pod cizím jménem jako Walter Maisinger. Navíc se prý choval celou dobu velmi nepřirozeně a nervózně, když trval na tom, aby byly disky oproti zvyklostem skartovány natřikrát.

Všechny politické strany v Rakousku nyní žádají po lidovcích, aby vysvětlili, jaké informace na zničených discích byly. A také proč, když se jednalo o datové nosiče z prostředí úřadu vlády, nebyly skartovány tam, ale v soukromé firmě? Kvůli tomu se už objevila i řada spekulací, jako například, že tam mohly být uloženy informace související s takzvanou „aférou Ibiza“, která vedla koncem května k rozpadu Kurzovy pravicově-konzervativní koalice.



Tehdy vyšlo najevo, že šéf vládních svobodných (FPÖ) a vicekancléř Heinz-Christian Strache byl před volbami z roku 2017 ochoten slíbit neteři údajného ruského oligarchy přístup k lukrativním státním zakázkám výměnou za finanční podporu ve volební kampani. Vyplynulo to z videa tajně pořízeného ve vile pronajaté na španělském ostrově Ibiza, kde se Strache s domnělou příbuznou oligarchy sešel a kde nyní tráví svoji dovolenou.

Všechny materiály nemusí být archivovány

Lidé z okolí bývalého kancléře jakoukoli kritiku kvůli nosičům odmítají. Prý je běžné, že když končí vláda, dochází k likvidaci dokumentů, u nichž zákon nepředepisuje archivaci. Zároveň ale své počínání odůvodnili tím, že na úřadu kancléře stále ještě pracuje hodně lidí sympatizujících se sociálními demokraty, kteří vedli vládu předchozích jedenáct let. Ti by se prý mohli snažit informace uložené na zmíněných pevných discích předat dál k jejich možnému politickému zneužití.

V roce 2017 například unikly tímto způsobem z paměťových médií v počítačích a tiskárnách informace o detailních strategiích, jak plánoval tehdejší ministr zahraničí Kurz převzetí ÖVP.