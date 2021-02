Rakouskem otřásá další politický skandál. U ministra financí proběhla domovní prohlídka kvůli údajné korupci

Politických otřesů pod vlivem nejrůznějších skandálů zažilo Rakousko v posledních letech několik. Aktuální kauza ministra financí Gernota Blümela by mohla jejich řadu ještě rozšířit.



Specializovaná prokuratura vyšetřující korupci a závažnou hospodářskou trestnou činnost viní velmi blízkého spojence rakouského kancléře Sebastiana Kurze z korupčního jednání. Minulý týden u něj nechala dokonce provést domovní prohlídku.

How it started. How it‘s going.#Blümel pic.twitter.com/upgFquwUCU