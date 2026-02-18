Za den se v rakouských Alpách utrhlo třicet lavin. Zemřeli tři lidé

Dohromady tři mrtvé si ve středu vyžádaly laviny v rakouských Alpách. Dvě oběti jsou hlášeny z Tyrolska, jedna z nejzápadnější rakouské spolkové země Vorarlbersko. Jenom v Tyrolsku se do odpoledne utrhlo více než 30 lavin. Podrobnosti k totožnosti obětí zatím nejsou k dispozici.
Lavina poblíž Bad Hofgasteinu v Rakousku. (17. ledna 2026)

Lavina poblíž Bad Hofgasteinu v Rakousku. (17. ledna 2026) | foto: AFP / APA,BERGRETTUNG SALZBURG / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

V Tyrolsku byly oběti hlášeny z Kirchbergu v okrese Kitzbühel a Fissu v okrese Landeck. Ve Fissu byli kolem poledne hlášeni tři lidé zasypaní lavinou. Do jejich záchrany se zapojily tři vrtulníky, několik horských týmů a psí jednotky.

Podle místního provozovatele lanovek se lavina objevila v oblasti uzavřené lyžařské trasy Adlerroute. Po poledni policie informovala, že zasypané lidi se podařilo z pod sněhu vysvobodit a jeden člověk musel být resuscitován. Odpoledne se ukázalo, resuscitační úsilí bylo nakonec neúspěšné u 71letého turisty.

V časných odpoledních hodinách se podle úřadů vyskytla lavina také v lokalitě Navistal nedaleko Innsbrucku. Dva skialpinisty strhla během sestupu z hory Geier.

„Jeden 44letý muž byl zcela zasypán, druhý částečně,“ uvedla policie. Částečně zasypanému muži se podařilo vyprostit a vyhrabat svého společníka, načež započal resuscitaci. Zdravotník ze záchranného vrtulníku pak v oživovacích pokusech pokračoval, ale 44letý muž na místě zemřel.

Podle krizového střediska bylo do časného odpoledne v Tyrolsku hlášeno více než 30 lavin. Obzvláště postiženy byly okresy Landeck, Schwaz a Kitzbühel. Záchranné vrtulníky byly nasazeny ve 14 případech. V oblasti platil čtvrtý, tedy druhý nejvyšší, stupeň varování před lavinami.

V jižním Vorarlbersku ve středu podle agentury APA na hoře Sonnenkopf v údolí Klostertal lavina zasypala muže, který na místě zemřel. Záchranné složky přivolané na místo ho sice dokázaly vyprostit, ale bylo už příliš pozdě. Pokusy o resuscitaci byly neúspěšné.

Také ve Vorarlbersku, stejně jako v celém západním Rakousku, dnes panovala velmi nebezpečná lavinová situace, píše APA.

